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OSE rediseña plan de saneamiento para el interior por inconsistencias financieras

Autoridades de OSE detectaron una diferencia de U$S 260 millones en el plan de saneamiento impulsado por el gobierno anterior.

Ferreri fue crítico con el plan de saneamiento.

Ferreri fue crítico con el plan de saneamiento.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El presidente de la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Pablo Ferreri, anunció el rediseño del plan de saneamiento para el interior del país. "Recibimos un proyecto con un fuerte descalce financiero, sin criterios técnicos claros y con importantes problemas de ejecución. Por eso resolvimos reordenarlo, priorizando soluciones viables, cobertura efectiva y coordinación con las intendencias", afirmó.

Ferreri y su equipo comparecieron en la Comisión de Vivienda y Saneamiento de la Cámara de Diputados para informar acerca de la situación del organismo y de los cambios propuestos.

Durante la comparecencia, Ferreri señaló que se detectaron US$ 260 millones de diferencia entre lo previsto para la iniciativa y el financiamiento disponible. En el proyecto hay “limitaciones en la priorización de intervenciones, deficiencias técnicas y de diseño, dificultades contractuales y una diferencia significativa entre los compromisos asumidos y el financiamiento disponible”.

Agregó que el esquema vigente contemplaba compromisos por “aproximadamente US$ 583 millones”. No obstante, el financiamiento alcanzado fue de US$ 323 millones, lo que genera una diferencia de US$ 260 millones, razón por la que el organismo considera “inviable” la ejecución.

Por esta razón, se resolvió “reordenar el plan con un enfoque centrado en la cobertura efectiva”, priorizando las intervenciones que permitan “maximizar el acceso real al saneamiento en cada localidad y asegurar que las obras lleguen a los hogares”.

Ferreri explica

Recibimos un proyecto con un fuerte descalce financiero, sin criterios técnicos claros y con importantes problemas de ejecución. "Por eso resolvimos reordenarlo, priorizando soluciones viables, cobertura efectiva y coordinación con las intendencias", publicó Ferreri en su cuenta de la red X una vez finalizada la reunión con los representantes.

En consecuencia, "estamos trabajando en un plan integral, adaptado a las distintas realidades del territorio, que permita avanzar con responsabilidad y previsibilidad".

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Ferreri, en rueda de prensa, indicó que los cambios en el plan se dan en el marco de una “situación financiera muy comprometida” para la empresa. Esto se debe a que en la administración pasada se concretó la “firma de contratos claramente inconvenientes para OSE”.

Seguidamente, indicó que se analizaron documentos de la gerencia de saneamiento en los que “se dejaba constancia de que [OSE] no había intervenido en la elección de las localidades” en las que el proyecto iba a ejecutarse. Incluso había proyectos “no bien realizados”, en los que “no se tomaban en cuenta las exigencias ambientales” ni “el volumen y la densidad de la población”.

Oposición duda de OSE

Las explicaciones no conformaron a algunos representantes de la oposición, como es el caso del diputado nacionalista Juan Pablo Delgado, titular de Mevir en el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien dijo que solicitará una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, por este tema.

Indicó que “no se descarta ninguna posibilidad legislativa” y recalcó que “se castiga a las localidades más pequeñas” del país.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Ana Laura Melo, dijo que “hay garantías de que OSE está con un rumbo marcado”.

Asimismo, afirmó que “no hay criterios técnicos para la elección de las localidades”.

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