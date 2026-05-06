OSE rediseña plan de saneamiento para el interior por inconsistencias financieras

Agregó que el esquema vigente contemplaba compromisos por “aproximadamente US$ 583 millones”. No obstante, el financiamiento alcanzado fue de US$ 323 millones, lo que genera una diferencia de US$ 260 millones, razón por la que el organismo considera “inviable” la ejecución.

Por esta razón, se resolvió “reordenar el plan con un enfoque centrado en la cobertura efectiva”, priorizando las intervenciones que permitan “maximizar el acceso real al saneamiento en cada localidad y asegurar que las obras lleguen a los hogares”.

Ferreri explica

Recibimos un proyecto con un fuerte descalce financiero, sin criterios técnicos claros y con importantes problemas de ejecución. "Por eso resolvimos reordenarlo, priorizando soluciones viables, cobertura efectiva y coordinación con las intendencias", publicó Ferreri en su cuenta de la red X una vez finalizada la reunión con los representantes.

En consecuencia, "estamos trabajando en un plan integral, adaptado a las distintas realidades del territorio, que permita avanzar con responsabilidad y previsibilidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloferreri/status/2052116138759262536&partner=&hide_thread=false Con el equipo de @OSE_Uruguay presentamos, ante la Comisión de Vivienda y Territorio de Diputados, el rediseño del plan de saneamiento para el interior del país.



Recibimos un proyecto con un fuerte descalce financiero, sin criterios técnicos claros y con importantes problemas de… pic.twitter.com/EANa2INEdJ — Pablo Ferreri (@pabloferreri) May 6, 2026

Ferreri, en rueda de prensa, indicó que los cambios en el plan se dan en el marco de una “situación financiera muy comprometida” para la empresa. Esto se debe a que en la administración pasada se concretó la “firma de contratos claramente inconvenientes para OSE”.

Seguidamente, indicó que se analizaron documentos de la gerencia de saneamiento en los que “se dejaba constancia de que [OSE] no había intervenido en la elección de las localidades” en las que el proyecto iba a ejecutarse. Incluso había proyectos “no bien realizados”, en los que “no se tomaban en cuenta las exigencias ambientales” ni “el volumen y la densidad de la población”.

Oposición duda de OSE

Las explicaciones no conformaron a algunos representantes de la oposición, como es el caso del diputado nacionalista Juan Pablo Delgado, titular de Mevir en el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien dijo que solicitará una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, por este tema.

Indicó que “no se descarta ninguna posibilidad legislativa” y recalcó que “se castiga a las localidades más pequeñas” del país.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Ana Laura Melo, dijo que “hay garantías de que OSE está con un rumbo marcado”.

Asimismo, afirmó que “no hay criterios técnicos para la elección de las localidades”.