Destacan fuerte aumento de las exportaciones en el mes de agosto

Por otro lado, los productos lácteos también mostraron un desempeño positivo, con exportaciones que alcanzaron US$ 90 millones, marcando un incremento del 18%. El arroz se destacó con un crecimiento del 21% en comparación con 2024. Sin embargo, no todos los sectores tuvieron un buen rendimiento; los concentrados de bebidas presentaron una notable disminución, totalizando solo US$ 48 millones, muy por debajo de los niveles exportados en 2024.

En lo que refiere a los destinos, en informe de Uruguay XXI destaca que China continuo siendo el principal destino de exportación en agosto de 2025 con ventas por US$ 437 millones y un crecimiento del 33% interanual. La soja como íder ya que fue el principal producto comercializado a este destino alcanzo los US$ 254 millones en agosto, lo que implico un crecimiento interanual de 141%, el cual acompañó el incremento de 160% en términos de volumen. La celulosa fue el segundo producto exportado hacia el país asiático con un total de US$ 76 millones y una caída interanual de 20%. También hubo un importante crecimiento del 51% en carne bovina, que permitió alcanzar ventas por un total de US$ 75 millones. Los subproductos cárnicos no se quedaron atrás.