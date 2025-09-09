Hacete socio para acceder a este contenido

ventas al exterior en Agosto de 2025

Destacan fuerte aumento de las exportaciones en el mes de agosto

Incremento en las exportaciones de agosto debido al importante aumento de la soja respecto al mismo mes de 2014, con un incremento del 116%.

Se vende más.

 Foto: FocoUy
En agosto de 2025, las solicitudes de exportación, que incluyen las provenientes de zonas francas, alcanzaron un total de US$ 1.327 millones, marcando un aumento interanual del 3,5%. Este crecimiento en las exportaciones estuvo principalmente impulsado por el notable desempeño de productos como la soja, la carne bovina y los productos lácteos.

En el acumulado del año 2025, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, sumaron US$ 9.000 millones, lo que representa un incremento interanual del 5,4%. Durante el mes de agosto, la soja se destacó como el principal producto exportado, alcanzando colocaciones por US$ 288 millones, lo que representa un asombroso aumento del 116% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La carne bovina ocupó el segundo lugar entre los productos más exportados, con un valor que llegó a US$ 243 millones y un crecimiento del 31%. A pesar de ser uno de los productos de mayor relevancia, las exportaciones de celulosa experimentaron una caída del 29%, totalizando US$ 225 millones en agosto.

Por otro lado, los productos lácteos también mostraron un desempeño positivo, con exportaciones que alcanzaron US$ 90 millones, marcando un incremento del 18%. El arroz se destacó con un crecimiento del 21% en comparación con 2024. Sin embargo, no todos los sectores tuvieron un buen rendimiento; los concentrados de bebidas presentaron una notable disminución, totalizando solo US$ 48 millones, muy por debajo de los niveles exportados en 2024.

En lo que refiere a los destinos, en informe de Uruguay XXI destaca que China continuo siendo el principal destino de exportación en agosto de 2025 con ventas por US$ 437 millones y un crecimiento del 33% interanual. La soja como íder ya que fue el principal producto comercializado a este destino alcanzo los US$ 254 millones en agosto, lo que implico un crecimiento interanual de 141%, el cual acompañó el incremento de 160% en términos de volumen. La celulosa fue el segundo producto exportado hacia el país asiático con un total de US$ 76 millones y una caída interanual de 20%. También hubo un importante crecimiento del 51% en carne bovina, que permitió alcanzar ventas por un total de US$ 75 millones. Los subproductos cárnicos no se quedaron atrás.

