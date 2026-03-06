Destinos de viaje que inspiraron tus juegos y series favoritas

Dubrovnik, Croacia: King’s Landing de Game of Thrones

Adéntrate en el drama político y la intriga de Game of Thrones visitando Dubrovnik, Croacia. Esta ciudad medieval sirvió como lugar de rodaje de King’s Landing, la capital de los Siete Reinos. Sus imponentes murallas, calles estrechas y encanto histórico parecen sacados directamente de un RPG de fantasía.

Puedes pasear por la Fortaleza de Lovrijenac, donde se desarrollan las jugadas de poder de Cersei, o subir a las antiguas murallas de la ciudad para disfrutar de una vista panorámica digna de una escena guardada. Quedarte allí como un gobernante es la forma perfecta de completar tu experiencia en King’s Landing; después de todo, una tarjeta Airbnb es mucho más práctica que intentar acomodarte en el Trono de Hierro. Solo deja a los dragones en casa, ya que suelen causar, eh, problemas estructurales.

Polonia: El Continente real de The Witcher

Polonia no es solo como el Continente, es el Continente. Creado por el autor polaco Andrzej Sapkowski, The Witcher se inspira profundamente en el folclore eslavo y los impresionantes paisajes de Polonia. El misterioso Bosque de Biaowiea se siente como si Brokilon cobrara vida, mientras que castillos medievales como Malbork y Moszna transmiten la grandeza e intriga de las fortalezas reales de la serie.

Ciudades como Cracovia, con sus calles empedradas y arquitectura gótica, evocan el encanto de Novigrad, mientras que las brumosas montañas Tatra reflejan el terreno agreste que Geralt recorre con frecuencia. La mezcla de historia, mito y belleza natural de Polonia la convierte en el destino definitivo para los fans de The Witcher que desean vivir una parte del Continente en la vida real.

Nueva Zelanda: La Tierra Media y más allá

Está bien, The Lord of the Rings no es un juego (aunque hay muchos títulos de LOTR por ahí), pero las credenciales de Nueva Zelanda como Tierra Media no tienen comparación. Desde las colinas ondulantes de la Comarca hasta los imponentes picos del Monte del Destino, este país da vida al mundo de Tolkien.

Tanto gamers como fans de la fantasía disfrutarán recorrer el Parque Nacional Fiordland o hacer un tour guiado por Hobbiton. Puntos extra si te vistes como tu personaje favorito de RPG para lograr el mejor estilo en Instagram.

Mercados digitales para el viajero del mundo real

Viajar a estos destinos épicos no significa dejar atrás tu estilo gamer. Plataformas como Eneba pueden hacer tus aventuras aún mejores. Encuentra grandes ofertas en tarjetas Airbnb para estadías únicas o una tarjeta Spotify para acompañar tus playlists. Ya sea explorando una Islandia inspirada en vikingos o caminando por las calles de King’s Landing, Eneba tiene las herramientas digitales para un viaje épico.

Y si nunca has probado jugar alguno de estos títulos antes, Eneba ofrece game keys con descuento en un amplio catálogo, precios competitivos, acceso instantáneo a tu código después de la compra, información clara sobre la plataforma y la región, además de pagos seguros y soporte. Así, estarás completamente listo para el viaje.

Así que prepara tus maletas, carga tus dispositivos y dirígete a los lugares donde los juegos, las series y la realidad se encuentran. Tu próxima misión te espera; no la dejes en pausa.