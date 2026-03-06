Destinos de viaje que inspiraron tus juegos y series favoritas

¿Alguna vez jugaste un videojuego o viste una serie tan inmersiva que pensaste, ojalá pudiera ir allí? Pues giro inesperado: en realidad sí puedes. Desde lugares icónicos en juegos hasta escenarios impresionantes en series de TV, destinos reales han sido la musa detrás de muchos de tus mundos de fantasía favoritos. Prepara tus maletas (y tal vez tu control) porque vamos a explorar los lugares donde los píxeles y la realidad se encuentran.
El Norte Helado: Islandia, el Skyrim de la vida real
Si alguna vez recorriste las heladas cumbres de Skyrim, sentirás una extraña sensación de déjà vu en Islandia. Este paraíso nórdico es prácticamente una pantalla de carga en acción real del juego. Con sus paisajes glaciares, géiseres humeantes y cráteres volcánicos, Islandia desborda una vibra de fantasía. Es como si Bethesda hubiera tomado un vuelo directo hasta aquí y hubiera presionado “copiar y pegar”.
¿Quieres vivir al máximo tu lado Dragonborn? Recorre los senderos nevados del Parque Nacional Vatnajökull o visita las playas de arena negra de Reynisfjara para una energía digna de protagonista. Y no olvides musicalizar tu viaje con una playlist de Spotify inspirada en Skyrim. Consejo rápido: una tarjeta de regalo Spotify mantiene la aventura sin anuncios.
Dubrovnik, Croacia: King’s Landing de Game of Thrones
Adéntrate en el drama político y la intriga de Game of Thrones visitando Dubrovnik, Croacia. Esta ciudad medieval sirvió como lugar de rodaje de King’s Landing, la capital de los Siete Reinos. Sus imponentes murallas, calles estrechas y encanto histórico parecen sacados directamente de un RPG de fantasía.
Puedes pasear por la Fortaleza de Lovrijenac, donde se desarrollan las jugadas de poder de Cersei, o subir a las antiguas murallas de la ciudad para disfrutar de una vista panorámica digna de una escena guardada. Quedarte allí como un gobernante es la forma perfecta de completar tu experiencia en King’s Landing; después de todo, una tarjeta Airbnb es mucho más práctica que intentar acomodarte en el Trono de Hierro. Solo deja a los dragones en casa, ya que suelen causar, eh, problemas estructurales.
Polonia: El Continente real de The Witcher
Polonia no es solo como el Continente, es el Continente. Creado por el autor polaco Andrzej Sapkowski, The Witcher se inspira profundamente en el folclore eslavo y los impresionantes paisajes de Polonia. El misterioso Bosque de Biaowiea se siente como si Brokilon cobrara vida, mientras que castillos medievales como Malbork y Moszna transmiten la grandeza e intriga de las fortalezas reales de la serie.
Ciudades como Cracovia, con sus calles empedradas y arquitectura gótica, evocan el encanto de Novigrad, mientras que las brumosas montañas Tatra reflejan el terreno agreste que Geralt recorre con frecuencia. La mezcla de historia, mito y belleza natural de Polonia la convierte en el destino definitivo para los fans de The Witcher que desean vivir una parte del Continente en la vida real.
Nueva Zelanda: La Tierra Media y más allá
Está bien, The Lord of the Rings no es un juego (aunque hay muchos títulos de LOTR por ahí), pero las credenciales de Nueva Zelanda como Tierra Media no tienen comparación. Desde las colinas ondulantes de la Comarca hasta los imponentes picos del Monte del Destino, este país da vida al mundo de Tolkien.
Tanto gamers como fans de la fantasía disfrutarán recorrer el Parque Nacional Fiordland o hacer un tour guiado por Hobbiton. Puntos extra si te vistes como tu personaje favorito de RPG para lograr el mejor estilo en Instagram.
Así que prepara tus maletas, carga tus dispositivos y dirígete a los lugares donde los juegos, las series y la realidad se encuentran. Tu próxima misión te espera; no la dejes en pausa.