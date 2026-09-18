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se sacó las ganas

Groenlandia cae bajo el control de EEUU; Trump anunció acuerdo con Dinamarca

Según Trump, Dinamarca le cedió el control de la seguridad en Groenlandia y ya anunció el despliegue de una fuerza militar; el acuerdo se firma en breve.

Dinamarca le cede Groenlandia a Trump.

Dinamarca le cede Groenlandia a Trump.

 Sputnik
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que Dinamarca ha cedido a Washington el control de la seguridad de Groenlandia. De inmediato anunció que, en virtud del acuerdo, de carácter indefinido, EEUU inicia de inmediato el proceso de despliegue de un gran contingente militar en la isla.

Estados Unidos de América suscribió un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades de Groenlandia, con lo que se atienden por completo TODAS nuestras numerosas preocupaciones. ¡No habrá COSTO alguno para Estados Unidos!”, escribió Trump en Truth Social. Además, calificó el acuerdo como uno de “duración infinita”.

“Además, de ahora en adelante, ningún adversario de EE.UU. podrá tener JAMÁS una base o presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones sensibles allí sin nuestra aprobación expresa por escrito”, afirmó.

Presencia militar

Indicó que Estados Unidos comenzaría “de inmediato” a construir una “gran presencia militar” y colaboraría con la población de Groenlandia en “su desarrollo y construcción”.

"Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte adecuada de Groenlandia -y hay muchas-", escribió Trump en la red Truth Social.

Trump afirmó que EEUU siempre tendrá plena capacidad para defender la seguridad de Groenlandia.

"Bajo mis instrucciones, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que EEUU tenga para siempre plena capacidad para hacer lo necesario en Groenlandia a fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América", escribió el mandatario.

Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte adecuada de Groenlandia Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte adecuada de Groenlandia

Acuerdo se firma en la ONU

El acuerdo entre las tres parte se firmará la próxima semana durante los debates del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, sin embargo, Trump había declarado en reiteradas ocasiones que la isla debería unirse a su país, argumentando su importancia estratégica para la seguridad nacional.

Nuevo mapa

Trump publicó, a principios de este mes, en su plataforma Truth Social un mapa en el que Islandia, Canadá, México, Groenlandia, Cuba y otros territorios del Caribe aparecían cubiertos por la bandera de EEUU.

Tal publicación se produjo poco tiempo después de que Trump compartiera una imagen con el nombre del estado de Nuevo México modificado a New America (Nueva América), y la palabra México tachada.

Anteriormente, Trump declaró en reiteradas ocasiones que Groenlandia debía unirse a su país, argumentando su importancia estratégica para la seguridad nacional.

(En base a Sputnik y CNN)

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