Groenlandia cae bajo el control de EEUU; Trump anunció acuerdo con Dinamarca

Presencia militar

Indicó que Estados Unidos comenzaría “de inmediato” a construir una “gran presencia militar” y colaboraría con la población de Groenlandia en “su desarrollo y construcción”.

"Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte adecuada de Groenlandia -y hay muchas-", escribió Trump en la red Truth Social.

Trump afirmó que EEUU siempre tendrá plena capacidad para defender la seguridad de Groenlandia.

"Bajo mis instrucciones, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que EEUU tenga para siempre plena capacidad para hacer lo necesario en Groenlandia a fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos de América", escribió el mandatario.

Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte adecuada de Groenlandia Comenzaremos de inmediato el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte adecuada de Groenlandia

Acuerdo se firma en la ONU

El acuerdo entre las tres parte se firmará la próxima semana durante los debates del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, sin embargo, Trump había declarado en reiteradas ocasiones que la isla debería unirse a su país, argumentando su importancia estratégica para la seguridad nacional.

Nuevo mapa

Trump publicó, a principios de este mes, en su plataforma Truth Social un mapa en el que Islandia, Canadá, México, Groenlandia, Cuba y otros territorios del Caribe aparecían cubiertos por la bandera de EEUU.

Tal publicación se produjo poco tiempo después de que Trump compartiera una imagen con el nombre del estado de Nuevo México modificado a New America (Nueva América), y la palabra México tachada.

Anteriormente, Trump declaró en reiteradas ocasiones que Groenlandia debía unirse a su país, argumentando su importancia estratégica para la seguridad nacional.

(En base a Sputnik y CNN)