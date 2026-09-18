Comisión del Senado aprobó la Rendición de Cuentas exactamente como salió de Diputados

“El problema con la Coalición es que quedaron afuera, y por eso hemos vivido tantos ataques permanentes y agresiones a los ministros del gobierno, tratando de generar hechos políticos”, analizó. “Estaría bueno que el año que viene primero piensen si quieren hacer una conferencia de prensa diciendo que no le llevan nada al gobierno”, cuestionó. Aún así casi “dos tercios de los artículos fueron votados por la oposición, por lo tanto fue una puesta en escena que salió mal”, resaltó.

La esquina opuesta

Para el senador nacionalista Javier García esta fue “una Rendición de Cuentas muy desprolija, acorde con el gobierno”. “Nunca había pasado que antes de votarla, sabemos que el gobierno va a tener que mandar una ley para corregir”, criticó. “Pero como se niegan a abrir la rendición de cuentas, va a tener que venir una ley para corregir”, cuestionó.

“Hay un bloqueo parlamentario que niega a la oposición” porque que la bancada oficialista “haya impuesto la mayoría para no dar un debate que permita discutir, corregir, mejorar, no le hace bien al país”, puntualizó.

Medias tintas

“Los aditivos y sustitutivos” que la oposición presentó “en algunos casos son la carta de los Reyes Magos, son más de 400 millones de pesos, sin financiamiento en algunos casos”, manifestó Sabini. “Es invotable e ilegal, luego hay una serie de artículos que son una mini Ley de Urgente Consideración que no tienen nada que ver con la Rendición de Cuentas”, destacó.

Y por último “hay algunos artículos que le quitan recursos a infancia” sin mencionar “que en algunos casos la oposición votó en contra en Diputados y ahora presentaron en el senado cambios en el sentido contrario”, transmitió. Para el año que viene “esperamos una situación fiscal que nos permita llevar adelante otras modificaciones, con la aplicación del Impuesto Mínimo Global”, comentó.

Una fuente del PIT-CNT consultada por Caras y Caretas señaló que a diferencia de la discusión en Cámara de Diputados, esta vez no está previsto ningún paro general.