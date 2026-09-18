Federico Lamaita declaró que su intención era matar a su compañera y que ya lo había intentado dos veces

La tercera vez fue cuando la apuñaló con el cuchillo que había comprado en un pasillo del anexo de la Facultad.

Ante los profesionales explicó que tenía sentimientos contradictorios por ella, que le parecía inalcanzable y que su amabilidad y cercanía lo motivaron a intentar agredirla. No mostró arrepentimiento por haberlo hecho, expresó Lamaita según consignó Subrayado.

Irá a la ex Cárcel Central y no al Vilardebó

La Justicia dispuso 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación, pero los primeros 30 días continuará siendo evaluado por psiquiatras para confirmar o descartar si está iniciando una patología psiquiátrica más severa, como la psicosis u otra.

Una pericia psiquiátrica preliminar determinó que el estudiante de 19 años es imputable, por lo que el joven de 19 años fue alojado en las últimas horas en dependencias de la ex Cárcel Central, pese a que inicialmente se había establecido que permaneciera durante 30 días en el Hospital Vilardebó.