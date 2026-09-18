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Sociedad Federico Lamaita | matar |

Confesión de femicida

Federico Lamaita declaró que su intención era matar a su compañera y que ya lo había intentado dos veces

El joven imputado por intento de femicidio, Federico Lamaita, manifestó que pensó usar un hacha para matar a su compañera pero luego se decidió por un cuchillo.

Federico Lamaita detenido tras el intento de femicidio.

Federico Lamaita detenido tras el intento de femicidio.
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Por Redacción Caras y Caretas

Federico Lamaita, el joven imputado por haber apuñalado varias veces a una compañera en la Facultad de Medicina declaró que su intención era matar a la joven de 19 años, una idea que apareció "de forma repentina", y dijo que lo intentó en dos ocasiones anteriormente, buscando zonas de la Facultad sin cámaras de videovigilancia.

Según declararon tras la audiencia, el fiscal Luis Pacheco y el director de Violencia Doméstica y de Género de la Policía, Richard Gutiérrez, el imputado planificó el intento de femicidio y pudo contarlo con detalles.

Los detalles de la planificación del femicidio

La primera vez pensó hacerlo con un hacha, pero como era un objeto muy grande decidió ir a un supermercado y comprar un cuchillo y guantes. Esa vez no pudo convencer a la víctima de ir a conversar a solas. Posteriormente lo volvió a intentar, pero la joven no accedió.

La tercera vez fue cuando la apuñaló con el cuchillo que había comprado en un pasillo del anexo de la Facultad.

Ante los profesionales explicó que tenía sentimientos contradictorios por ella, que le parecía inalcanzable y que su amabilidad y cercanía lo motivaron a intentar agredirla. No mostró arrepentimiento por haberlo hecho, expresó Lamaita según consignó Subrayado.

Irá a la ex Cárcel Central y no al Vilardebó

La Justicia dispuso 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación, pero los primeros 30 días continuará siendo evaluado por psiquiatras para confirmar o descartar si está iniciando una patología psiquiátrica más severa, como la psicosis u otra.

Una pericia psiquiátrica preliminar determinó que el estudiante de 19 años es imputable, por lo que el joven de 19 años fue alojado en las últimas horas en dependencias de la ex Cárcel Central, pese a que inicialmente se había establecido que permaneciera durante 30 días en el Hospital Vilardebó.

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