Federico Lamaita, el joven imputado por haber apuñalado varias veces a una compañera en la Facultad de Medicina declaró que su intención era matar a la joven de 19 años, una idea que apareció "de forma repentina", y dijo que lo intentó en dos ocasiones anteriormente, buscando zonas de la Facultad sin cámaras de videovigilancia.
Confesión de femicida
Federico Lamaita declaró que su intención era matar a su compañera y que ya lo había intentado dos veces
El joven imputado por intento de femicidio, Federico Lamaita, manifestó que pensó usar un hacha para matar a su compañera pero luego se decidió por un cuchillo.