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IM dispuso aumento de frecuencias de tres líneas de ómnibus

La Intendencia de Montevideo continuará estudiando el uso y las frecuencias de las distintas líneas de transporte público.

La IM aumentó las frecuencias de tres líneas de ómnibus.

La IM aumentó las frecuencias de tres líneas de ómnibus.

 Gastón Britos / FocoUy
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La Intendencia de Montevideo (IMM) dispuso el aumento de frecuencias de tres líneas de ómnibus con el objetivo de “ampliar servicios en zonas próximas a centros educativos”.

“Con el objetivo de mejorar la calidad del sistema de transporte público, la Intendencia de Montevideo continúa realizando estudios para reforzar líneas con alta demanda. En este caso, a la reciente ampliación de la línea L4, se le suman acciones sobre las líneas 113, 158 y 185”, indicaron desde la comuna.

Las tres líneas de ómnibus

En el caso de la línea 113, primero se modificó el destino “para dar respuesta a una solicitud de autoridades y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de mejorar el transporte público que abastece a dicha institución”: “La línea circulaba de Malvín a Tres Cruces, con una baja demanda entre Tres Cruces y Luis Alberto de Herrera, por lo que desde el 4 de setiembre se modificó su recorrido para mejorar su frecuencia. Como resultado, hoy la 113 circula desde Malvín hasta Luis Alberto de Herrera y cuenta con 24 salidas más”.

Por otro lado, se apuntaló el trabajo de la línea 158. En ese caso, “tanto el centro educativo Los Pinos como el Municipio D plantearon la necesidad de optimizar la frecuencia de la línea en su destino hacia Mendoza e Instrucciones, en los horarios de ingreso y de salida del alumnado”: “Hoy en día, la línea 158 tiene dos variantes de destino: una desde Ciudad Vieja hasta Mendoza e Instrucciones y otra desde Ciudad Vieja hasta Gruta de Lourdes. A raíz de dicha solicitud, desde el 4 de setiembre se incorporaron cuatro nuevas frecuencias en días hábiles para responder a la demanda identificada: dos desde Ciudad Vieja hacia Mendoza e Instrucciones, y dos desde Mendoza e Instrucciones hacia Ciudad Vieja”.

Y en el caso de la línea 185, tanto el liceo Nº 50 Jorge Chebataroff como el Consejo de Educación Secundaria “plantearon la necesidad de mejorar el servicio en la última salida de los estudiantes de dicho centro educativo”: “A tal efecto, se incorporó una nueva frecuencia de la línea 185 de salida a la hora 20:15 desde la zona del liceo en Casabó”.

“La Intendencia de Montevideo continuará estudiando el uso y las frecuencias de las distintas líneas de transporte público, de forma de implementar los cambios necesarios para satisfacer de la mejor forma posible las demandas de usuarias y usuarios”, indicaron desde la comuna capitalina.

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