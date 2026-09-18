Líder de clan Los Rocha fugó de cárcel de Las Rosas: fue al dentista y no volvió

La polémica salida al dentista sin custodia policial autorizada por la jueza

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a Subrayado que su abogado pidió a la Justicia la autorización para una salida transitoria para ir al odontólogo; y el 24 de agosto, la jueza de Ejecución y Vigilancia de Maldonado, Vivianna Barlocco, autorizó la salida especial de Rocha Sánchez el 3 de setiembre de 13 a 16 horas con la aplicación de dispositivo de monitoreo electrónico y bajo el régimen de tutela.

Ese día, Giuliano Rocha fue al dentista acompañado por un familiar, pero no regresó de la salida transitoria (según detectó la Dirección Nacional de Medidas Alternativas) y permanece prófugo.

Interior investiga la fuga y explicó que autorización fue potestad del Poder Judicial

Días atrás, la jueza de Maldonado, Patricia Techera, libró una orden de detención y captura internacional contra el hombre. Además, el Ministerio del Interior abrirá una investigación interna para conocer más detalles de lo ocurrido para lo cuál será clave un informe que elabora el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Negro, indicó que el procedimiento “se ejecutó de acuerdo con una autorización judicial expresa”.

“Nosotros, en lo que concierne a las decisiones de la Justicia, no emitimos opinión por principio y respeto de separación de poderes”, expresó este viernes el secretario de Estado.

Consultado acerca de si estas salidas cuentan con regulación en materia de seguridad y acompañamiento, Negro confirmó que existe un sistema normativo que los jueces aplican “según su buen saber y entender”.