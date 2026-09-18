Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad clan | Los Rocha | cárcel

Autorizado por jueza de Maldonado

Líder de clan Los Rocha fugó de cárcel de Las Rosas: fue al dentista y no volvió

Giuliano Rocha, uno de los líderes del clan criminal que operaba en La Teja se encuentra prófugo de la Justicia tras una salida autorizada para ir al dentista.

Armas y drogas incautadas en allanamientos en La Teja contra clan Los Rocha.

Armas y drogas incautadas en allanamientos en La Teja contra clan "Los Rocha".
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Giuliano Rocha Sánchez, hijo de Néstor Javier Rocha, el principal líder de un clan criminal que operaba en el barrio La Teja denominado "Los Rocha" se encuentra prófugo de la Justicia tras una salida autorizada para ir al dentista, pero nunca volvió a la cárcel de Las Rosas en el departamento de Maldonado, donde estaba recluido.

La organización delictiva de Los Rocha, dedicada al narcotráfico y tráfico de armas, fue articulada en diciembre del años pasado tras varios allanamientos realizados en la zona por la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo en el marco de la Operación Babel.

Rocha Sánchez había sido detenido en ese momento junto a otros miembro del clan y en marzo de este año fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas en reiteración real con un delito continuado de tráfico interno de armas de fuego y municiones, ambos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de asociación para delinquir, a cinco años de penitenciaría cada uno.

La polémica salida al dentista sin custodia policial autorizada por la jueza

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a Subrayado que su abogado pidió a la Justicia la autorización para una salida transitoria para ir al odontólogo; y el 24 de agosto, la jueza de Ejecución y Vigilancia de Maldonado, Vivianna Barlocco, autorizó la salida especial de Rocha Sánchez el 3 de setiembre de 13 a 16 horas con la aplicación de dispositivo de monitoreo electrónico y bajo el régimen de tutela.

Ese día, Giuliano Rocha fue al dentista acompañado por un familiar, pero no regresó de la salida transitoria (según detectó la Dirección Nacional de Medidas Alternativas) y permanece prófugo.

Interior investiga la fuga y explicó que autorización fue potestad del Poder Judicial

Días atrás, la jueza de Maldonado, Patricia Techera, libró una orden de detención y captura internacional contra el hombre. Además, el Ministerio del Interior abrirá una investigación interna para conocer más detalles de lo ocurrido para lo cuál será clave un informe que elabora el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Negro, indicó que el procedimiento “se ejecutó de acuerdo con una autorización judicial expresa”.

Nosotros, en lo que concierne a las decisiones de la Justicia, no emitimos opinión por principio y respeto de separación de poderes”, expresó este viernes el secretario de Estado.

Consultado acerca de si estas salidas cuentan con regulación en materia de seguridad y acompañamiento, Negro confirmó que existe un sistema normativo que los jueces aplican “según su buen saber y entender”.

Temas

Te puede interesar