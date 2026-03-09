Docente de la FIC presentará investigación en coloquio internacional en Francia

Las investigadoras centran su estudio en el Uruguay de la segunda y tercera etapa de la Guerra Fría, período en el que según plantean la confrontación con el marxismo no se expresó únicamente en el plano político o represivo. También se desarrolló una batalla ideológica que involucró a los medios de comunicación, la propaganda y diversas estrategias de producción de sentido en el espacio público.

Representación discursiva

El trabajo, titulado “La representación discursiva y visual del enemigo rojo en el Uruguay de la segunda Guerra Fría”, examina particularmente cómo se construyó la figura del “enemigo interno”. En ese proceso, las investigadoras señalan que las juventudes y las mujeres fueron presentadas como actores especialmente sensibles o peligrosos dentro de la narrativa anticomunista.

De acuerdo con el resumen de la ponencia, el discurso oficial de la época señalaba a estos sectores como potenciales agentes que alteraban el “orden natural”, lo que derivó en campañas de estigmatización, vigilancia y persecución. Por esa razón, el estudio pone el foco en las formas en que la propaganda política y mediática construyó representaciones específicas sobre mujeres y jóvenes vinculados al comunismo o a la militancia de izquierda.

Reconstruir el pasado

Para reconstruir ese proceso, Martínez y Broquetas recurrieron a una amplia variedad de fuentes, entre ellas documentos oficiales, archivos de prensa, campañas de propaganda, operaciones mediáticas y material audiovisual. A partir de ese corpus, buscan rastrear las estrategias discursivas y visuales que contribuyeron a consolidar la idea de un enemigo interno en el contexto de la Guerra Fría.

El coloquio en el que se presentará la investigación tendrá lugar el 12 y 13 de marzo en el Campus Condorcet, en Aubervilliers, y es organizado por el centro de investigación Mondes Américains, dependiente de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) y del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

Según los organizadores, el encuentro busca reflexionar sobre los avances historiográficos en el estudio del comunismo y del anticomunismo, especialmente a partir de enfoques que integran perspectivas transnacionales y globales. En ese marco, se propone analizar cómo la figura del “enemigo comunista” influyó en conflictos locales y, al mismo tiempo, cómo esos escenarios nacionales impactaron en la confrontación ideológica a escala internacional.