Docentes de UTU Figari reclaman restitución de cursos suprimidos y evalúan nuevas medidas

Quince cursos recortados, diez recuperados

Según explicaron los profesores, inicialmente se recortaron 15 cursos en la institución. Tras tres jornadas de paro, los docentes lograron recuperar 10 de ellos. No obstante, entienden que es imperioso restituir los cinco restantes, fundamentalmente porque hay estudiantes ya inscriptos para esos talleres y por tratarse de la única oferta pública que los dicta en la zona.

Defensa de la educación pública

El reclamo pone sobre la mesa la defensa de la educación técnica pública y la continuidad de trayectos formativos que, según los docentes, no tienen sustituto en el sistema. La UTU Figari es un referente en determinadas especialidades, y la supresión de cursos afecta directamente a estudiantes que habían planificado su formación anual sobre esa oferta.

Por el momento, las autoridades educativas no han emitido un pronunciamiento público sobre el pedido de reunión ni sobre los plazos para resolver la situación. Los docentes mantienen la expectativa de que la negociación se concrete en las próximas horas y se evite así una nueva medida de fuerza.

Fotografías de la ocupación Radio La 36.