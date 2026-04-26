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Figari |

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Docentes de UTU Figari reclaman restitución de cursos suprimidos y evalúan nuevas medidas

Tras levantar ocupación, los docentes esperan una instancia de negociación con las autoridades. De no concretarse, el martes habrá asamblea con paro.

Tras levantar ocupación, los docentes esperan una instancia de negociación con las autoridades. De no concretarse, el martes habrá asamblea con paro.

Tras levantar ocupación, los docentes esperan una instancia de negociación con las autoridades. De no concretarse, el martes habrá asamblea con paro.

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Los docentes de la UTU Figari levantaron la ocupación del edificio que habían realizado en reclamo por la restitución de cursos que fueron recortados durante el presente año lectivo, luego de que las autoridades se comprometieran a abrir una instancia de negociación.

Sin embargo, el conflicto no está resuelto. La profesora Matilde Sotelo informó a Informativo Uruguay que, de no concretarse la reunión prometida entre hoy y el lunes, el martes próximo se llevará a cabo una asamblea con paro, lo que implica una escalada en las medidas de fuerza.

Quince cursos recortados, diez recuperados

Según explicaron los profesores, inicialmente se recortaron 15 cursos en la institución. Tras tres jornadas de paro, los docentes lograron recuperar 10 de ellos. No obstante, entienden que es imperioso restituir los cinco restantes, fundamentalmente porque hay estudiantes ya inscriptos para esos talleres y por tratarse de la única oferta pública que los dicta en la zona.

Defensa de la educación pública

El reclamo pone sobre la mesa la defensa de la educación técnica pública y la continuidad de trayectos formativos que, según los docentes, no tienen sustituto en el sistema. La UTU Figari es un referente en determinadas especialidades, y la supresión de cursos afecta directamente a estudiantes que habían planificado su formación anual sobre esa oferta.

Por el momento, las autoridades educativas no han emitido un pronunciamiento público sobre el pedido de reunión ni sobre los plazos para resolver la situación. Los docentes mantienen la expectativa de que la negociación se concrete en las próximas horas y se evite así una nueva medida de fuerza.

Fotografías de la ocupación Radio La 36.

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