Detienen a un menor fugado de Inisa y a dos personas más por robos "piraña"

Tres detenidos, uno de ellos menor fugado de Inisa

Este miércoles, los efectivos allanaron una vivienda ubicada sobre la calle Larravide, donde lograron capturar a un joven de 19 años que era requerido por su participación directa en varios robos. Asimismo, detuvieron a otros dos individuos de 21 y 16 años, quienes también serán investigados por su vinculación con los hechos.

El menor de edad había fugado del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), donde cumplía internación por un homicidio ocurrido en setiembre de 2025. Entre los mayores de edad, solo el de 19 años posee antecedentes penales por un delito de receptación, mientras que el de 21 es primario.

Posibles vínculos con otros robos

En el procedimiento, la Policía incautó una moto que estaba denunciada como robada, así como varios cascos que serán analizados para determinar si coinciden con los utilizados por los delincuentes en distintos asaltos.

Los delincuentes estarían involucrados en varios robos "piraña" ocurridos en los últimos días en la zona de 18 de Julio y otros puntos de la ciudad. Los efectivos investigan además si los detenidos están vinculados con los robos recientes a una farmacia ubicada en las inmediaciones de Bulevar Artigas y Garibaldi, en el barrio La Blanqueada.