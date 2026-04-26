Racing ganó en Melo y quedó al borde de ser campeón

Racing Club de Montevideo dio un paso decisivo hacia el título tras vencer a Cerro Largo Fútbol Club en el estadio Estadio Ubilla, un resultado que lo deja al borde de la consagración y de ser campeón. Un golazo de Guillermo Cotugno le dio al equipo de Christian Chambian su novena victoria en 13 partidos, y está a una de la vuelta olímpica. El conjunto de Sayago, líder del campeonato, llegó a Melo con la presión de sostener la ventaja y cumplió.
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Incluso, podría coronarse campeón en la misma jornada si Peñarol cae ante Montevideo Wanderers Fútbol Club en el Estadio Centenario. De no darse esa combinación, el panorama igualmente queda muy favorable: con la victoria, Racing le sacaría cuatro puntos de diferencia a los aurinegros con seis aún en disputa, quedando a un paso de dar la vuelta olímpica el próximo fin de semana cuando reciba a Montevideo City Torque.
El partido en Melo fue cerrado durante gran parte del primer tiempo, pero encontró su quiebre a los 42 minutos. Cuando el 0-0 parecía sellado al descanso, llegó el gol que terminó siendo decisivo: tras un lateral de Martín Ferreira, la defensa arachana despejó corto y Guillermo Cotugno sacó un potente derechazo desde afuera del área que, tras un leve desvío en Sebastián Assis, tomó altura y se metió por encima del arquero.
Racing se acerca al título
Desde el inicio, el equipo dirigido por Christian Chambian apostó a un juego directo, con fuerte incidencia de la pelota quieta. Sin desplegar un dominio avasallante desde lo futbolístico, logró imponer condiciones, salteando líneas y posicionándose de manera constante en campo rival. Esa estrategia complicó a Cerro Largo, que tuvo dificultades para salir con claridad y generó escaso peligro sobre el arco rival.
El equipo de Danielo Núñez nunca logró encontrar fluidez ni profundidad, y terminó cediendo ante un Racing que, con orden y eficacia, administró la ventaja en el complemento.
Con este triunfo, Racing no solo reafirma su condición de líder, sino que también queda a las puertas de un título que podría concretarse en cuestión de horas o, en el peor de los casos, en la próxima fecha ante su gente en el Parque Roberto. La ilusión en Sayago ya es una realidad palpable.