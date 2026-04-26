Racing ganó en Melo y quedó al borde de ser campeón

Racing se acerca al título

Desde el inicio, el equipo dirigido por Christian Chambian apostó a un juego directo, con fuerte incidencia de la pelota quieta. Sin desplegar un dominio avasallante desde lo futbolístico, logró imponer condiciones, salteando líneas y posicionándose de manera constante en campo rival. Esa estrategia complicó a Cerro Largo, que tuvo dificultades para salir con claridad y generó escaso peligro sobre el arco rival.

El equipo de Danielo Núñez nunca logró encontrar fluidez ni profundidad, y terminó cediendo ante un Racing que, con orden y eficacia, administró la ventaja en el complemento.

Con este triunfo, Racing no solo reafirma su condición de líder, sino que también queda a las puertas de un título que podría concretarse en cuestión de horas o, en el peor de los casos, en la próxima fecha ante su gente en el Parque Roberto. La ilusión en Sayago ya es una realidad palpable.