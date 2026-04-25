El Instituto Uuguayo de Meteorología (Inumet) anticipó que un marcado cambio en las condiciones meteorológicas se hará sentir desde este domingo, con un descenso de temperatura, frío, lluvias y un aumento significativo en la intensidad del viento, configurando un escenario típicamente invernal en Montevideo y el área metropolitana.
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Saquen las bufandas: se viene el frío con rachas fuertes de viento y lluvia según Inumet
Inumet pronosticó un domingo frío con aumento de vientos y lluvias, y anticipó que el lunes las temperaturas descenderán aún más.