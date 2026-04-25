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Sociedad

Tiempo loco

Saquen las bufandas: se viene el frío con rachas fuertes de viento y lluvia según Inumet

Inumet pronosticó un domingo frío con aumento de vientos y lluvias, y anticipó que el lunes las temperaturas descenderán aún más.

Inumet anuncia domingo y lunes con frío y rachas fuertes de viento.

Inumet anuncia domingo y lunes con frío y rachas fuertes de viento.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
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El Instituto Uuguayo de Meteorología (Inumet) anticipó que un marcado cambio en las condiciones meteorológicas se hará sentir desde este domingo, con un descenso de temperatura, frío, lluvias y un aumento significativo en la intensidad del viento, configurando un escenario típicamente invernal en Montevideo y el área metropolitana.

Domingo frío con viento en aumento

La jornada del domingo estará caracterizada por un cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones y probables tormentas a lo largo del día. También se prevé la formación de neblinas y bancos de niebla en distintos momentos, lo que podría afectar la visibilidad.

Los vientos comenzarán siendo variables, con intensidades entre 0 y 10 km/h, pero rotarán al sector oeste con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde y noche, las condiciones se tornarán más adversas: persistirán los chaparrones, la temperatura continuará en descenso —con una mínima en torno a los 9°C— y el viento se intensificará.

En ese tramo del día se esperan vientos del oeste al suroeste de entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrían superar los 70 km/h, generando una sensación térmica aún más baja.

Inumet: persistencia del frío y condiciones inestables

El lunes continuará el escenario de inestabilidad. Se prevé una jornada mayormente nubosa y cubierta, con probables precipitaciones, especialmente hacia la tarde y la noche. La temperatura mínima descenderá aún más, ubicándose en torno a los 7°C.

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