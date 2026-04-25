Saquen las bufandas: se viene el frío con rachas fuertes de viento y lluvia según Inumet

Los vientos comenzarán siendo variables, con intensidades entre 0 y 10 km/h, pero rotarán al sector oeste con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde y noche, las condiciones se tornarán más adversas: persistirán los chaparrones, la temperatura continuará en descenso —con una mínima en torno a los 9°C— y el viento se intensificará.