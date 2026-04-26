Trump sobre autor del tiroteo: "Ese tipo es un enfermo; odia a los cristianos"

Cena triste

También afirmó que la cena fue "una velada muy triste en muchos sentidos". "Fue una noche en la que se reunió mucha gente", señaló el mandatario y aseveró que vio a algunos demócratas que, en general, se mostraron hostiles, pero esa noche lo "saludaban con la mano".

El mandatario también señaló que familiares del atacante habían acudido anteriormente a las autoridades para alertar sobre su comportamiento, al tiempo que lo describió como una persona con serios problemas.

Asimismo, Trump elogió la actuación del Servicio Secreto de Estados Unidos, que logró neutralizar al atacante.

"Creo que el Servicio Secreto y todas las demás fuerzas del orden hicieron un trabajo extraordinario", subrayó el presidente, destacando la rápida respuesta de los equipos de seguridad.

Disparos en el hotel

En la noche del sábado se produjeron disparos en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que asistían Trump, y altos miembros del Gobierno.

Todos los presentes, incluidos Trump y su esposa Melania, fueron evacuados. Las autoridades detuvieron rápidamente al sospechoso, mientras que un agente del Servicio Secreto resultó herido.

El sospechoso del tiroteo, Cole Thomas Allen, un residente de California de 31 años, se encuentra actualmente detenido.

La policía de Washington confirmó que el atacante, cuyos motivos se desconocen por el momento, llevaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Según fuentes de la cadena CBS News, Allen dijo que su ataque iba dirigido contra "funcionarios de la administración", no contra el presidente Trump en concreto.

(En base a Sputnik y RT)