En el plano local inciden la tasa de política monetaria, que está en 6% frente al 9,25% que llegó a tener en 2025, y la evolución del real. La moneda brasileña es una referencia para los precios relativos de Uruguay y su trayectoria depende de la política monetaria de Brasil y del resultado electoral.

El nivel del tipo de cambio tiene efectos opuestos según el sector. Los exportadores y el agro, que venden en dólares y pagan buena parte de sus costos en pesos, mejoran sus márgenes cuando la divisa sube. El turismo receptivo también gana, porque el país resulta más barato para argentinos y brasileños en la antesala de la temporada. Para los hogares el efecto va en sentido contrario. Se encarecen los combustibles y los bienes importados, y pesan más las cuotas y los alquileres pactados en dólares para quienes cobran en pesos.

La competitividad mejoró a lo largo del año. El tipo de cambio real global, que compara los precios de Uruguay con los de sus socios comerciales, aumentó 6,1% interanual en setiembre, según datos del BCU. Frente a Argentina la mejora alcanzó casi 20%, aunque el país sigue caro respecto de Brasil y de los mercados de fuera de la región. La minuta de la reunión de octubre del Comité de Política Monetaria sostuvo que el tipo de cambio real se ubica en torno a su nivel de equilibrio.

El efecto sobre los precios ya se observa. El Índice de Precios del Consumo subió 0,59% en octubre, por encima del 0,44% que esperaban los analistas, y la inflación interanual pasó de 4,68% a 4,87%.

Ese es el marco en el que el Comité de Política Monetaria se reúne hoy lunes. En octubre el BCU elevó la tasa de 5,75% a 6%, la primera suba desde abril de 2025. La mediana de los operadores consultados por el banco espera que la mantenga en esta reunión y que la lleve a 6,25% en la del 23 de diciembre, de acuerdo con la encuesta de noviembre. Una tasa más alta vuelve más atractivos los instrumentos en pesos y tiende a frenar al dólar, lo que ayuda a contener la inflación y resta competitividad a los exportadores. Al cierre de esta edición el banco no había comunicado su decisión.

Los analistas no prevén movimientos bruscos. La encuesta de expectativas del BCU ubica al dólar en $U 40,50 al cierre de 2026, un valor que la cotización del viernes ya superó, y en $U 41,20 dentro de doce meses. Esa trayectoria supone un aumento de 1,5% en un año, inferior a la inflación esperada de 4,81% para el mismo período. Si se cumple, el dólar volvería a perder terreno frente a los precios internos y se reduciría parte de la competitividad ganada en 2026.