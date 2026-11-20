Carrera fue denunciado en julio de 2022 por parte del exministro del Interior, Luis Alberto Heber, por hechos ocurridos en el año 2012, cuando Carrera ocupó el cargo de director general de Secretaría del Ministerio del Interior. En diciembre de ese año, el vecino de La Paloma (Rocha) Víctor Hernández sufrió un disparo de arma de fuego en la madrugada del 10 al 11 de noviembre. Como consecuencia, quedó en estado parapléjico por el resto de su vida por lesión medular en las vértebras T8 y T9. En la oportunidad se encontraba festejando su cumpleaños el subcomisario de La Paloma Marcos Martínez junto a diez personas más. Ante la gravedad de su estado de salud, Hernández fue trasladado a Montevideo al Hospital de Clínicas, continuando luego su rehabilitación en el Hospital de Sanidad Policial, donde recibió atención por unos tres años. En ese período, Hernández recibió por parte de tesorería del Ministerio del Interior tickets de alimentación de $20.000 mensuales. Posteriormente, Hernández, junto a su hermano, su padre y su madre, promovieron un juicio civil contra el Ministerio del Interior y contra todas las personas que se encontraban presentes en la casa desde la que provino el disparo, reclamando daños y perjuicios. Finalmente, Hernández perdió el juicio civil en el año 2021, pero entre la prueba que aportó para esa demanda se encontraban los chats de conversaciones vía WhatsApp que mantuvo con el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, antes de que éste presentara la denuncia contra Carrera.

El vecino de La Paloma parapléjico por la bala disparada presuntamente de la casa del subcomisario de La Paloma presentó en la Justicia civil chats protocolizados por escribano. Tanto en el marco del juicio civil como en la actualidad, Víctor Hernández reprochó al exminstro del Interior, Luis Alberto Heber, cómo puede ser que “se solidarice conmigo, cómo puede ser que Heber diga estar convencido de la responsabilidad del Estado y, al mismo tiempo, el Ministerio del Interior sigue defendiéndose en el juicio civil negando su responsabilidad?”. Ante esa incongruencia, Hernández presentó en la Justicia civil los chats con Heber que, ahora, la defensa de Carrera recuperó y presentó ante el juez de juicio penal, Alejandro Asteggiante: “Víctor danos tiempo hemos encontrado una Punta interesante en tu caso, pero no te puedo informar está en investigación”, indicó Heber en uno de los chats vía WhatsApp con Victor Hernández antes de que el exministro del Interior presentara denuncia contra Carrera.

Según conoció Caras y Caretas en el marco de las audiencias que comenzaron esta semana, los chats muestran que Heber entabló un vínculo con Víctor Hernández y muestran que éste tenía “la esperanza de que el exministro del interior se sensibilizara con mi caso” y le diera una respuesta que, hasta ese momento, el Estado no le había dado. En primer lugar porque la Justicia penal no había encontrado al autor del disparo y, en segundo lugar, porque la Justicia civil le venía rechazando la demanda. Es así que los chats exponen que, precisamente, en el marco del juicio civil donde se encontraron los chats con Heber —aportados por el propio Hernández— éste esperaba que el Ministerio del Interior adoptara una actitud diferente, en línea con el convencimiento de que la bala provenía de la casa ocupada por el subcomisario que festejó su cumpleaños disparando su arma. Sin embargo, los chats revelan que el interés de Heber no coincidían con lo que Hernández pretendía, porque en definitiva la respuesta de Heber trata de una denuncia a su adversario político, “pero esa respuesta no implicaba ni tratar de averiguar el origen del disparo y tampoco intentar investigar las irregularidades ocurridas luego de registrada la tragedia, es decir, averiguar por qué la Policía cerró filas en la investigación”, dijo una fuente vinculada a la víctima que solicitó no ser identificada. En suma, sobre conocer quién fue el autor del disparo nada dijo Heber, sino que su objetivo —continuó— fue denunciar a Carrera. Según conoció Caras y Caretas, Víctor Hernández verificó que Carrera lo utilizó.

El objetivo del juicio para las dos partes

Por un lado, la fiscal de Delitos Complejos, Sandra Fleitas, acusó al exdirector de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, del delito de fraude por engañar a la Administración para prestarle asistencia a Víctor Hernández y por la utilización de información privilegiada, porque la fiscal Fleitas indica que Charles autorizó a otorgarle una canasta de alimentación a Hernández porque conocía la información de que existían canastas debido a su jerarquía dentro del Ministerio del Interior. Por otra parte, la defensa de Carrera, encabezada por Juan Manuel González Rossi, Lucía Fernández y Eduardo Decia, tiene el objetivo de demostrar que no se cumple ningún elemento de los delitos imputados por la fiscal porque no hubo engaño y es por ello que no se configura fraude, y no hay utilización de información privilegiada porque, directamente, no hay información privilegiada, y esto porque no hubo una resolución del Ministerio del Interior para reservar la información de la existencia de canastas a distribuir entre funcionarios policiales y que no fuera divulgada.

En la apertura del juicio oral se manifestó por parte de la defensa de Carrera que se tiene el objetivo de demostrar que el Estado actuó correctamente. La defensa sostiene que rompe los ojos que el tiro salió de la vivienda del subcomisario vecino de Hernández y luego de 14 años de perpetrados los hechos no hay otra versión alternativa porque no hay posibilidad de que viniera de otro lado. Por ello la defensa ha sostenido —desde que planteó el pedido de archivo de la causa— que en la oportunidad —año 2012— hubo una situación urgente que resolver, una situación de tremenda precariedad sanitaria y económica y ocurrió en el contexto en que se presumía que la bala provenía del arma de un policía y que, por ello, el Ministerio sería demandado.

Del relato de la víctima se desprende que cuando el Ministerio del Interior resolvió asistir a Víctor Hernández, el vecino de La Paloma estaba internado con una importante escara en la espalda en el Hospital de Clínicas. Allí se entera de que se tiene que ir de allí y, si regresaba a La Paloma, no contaría fácilmente en esa localidad con fisioterapia ni curaciones porque, además, “no contaba con recursos para sostenerse”. Es en ese marco que el Ministerio del Interior resolvió prestar asistencia aunque no había una sentencia de condena y no había pruebas inequívocas de que la bala proviniera de la casa del policía porque en ese año la Policía investigó a la Policía y bloqueó toda posibilidad de pruebas para tratar de encontrar al responsable.

En cuanto a si Carrera actuó por cuenta propia o no, la fiscal Sandra Fleitas señala que el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior resolvió ingresar a Hernández en el Hospital Policial, extremo que la defensa de Carrera rechaza porque sostiene que dentro de lo que hizo el Estado para prestarle asistencia a Hernández hay aspectos que no le corresponden a Carrera, que no fueron ordenados por él, como internarlo en ese nosocomio, sino que fue una decisión de la cúpula del Ministerio del Interior atender a esa persona, señalando que Carrera no tenía injerencia en el Hospital Policial.

En cuanto a la cifra que informó la fiscal sobre las pérdidas que experimentó el Estado por la asistencia a Hernández, la defensa de Carrera indica que en tickets de alimentación se otorgaron 940 mil pesos, descartando la cifra calculada por la fiscal Fleitas. En este sentido, la defensa de Carrera sostiene que el cálculo hecho por la representante del Ministerio Público es una farsa: Hernández es usuario de Salud Pública, que es sostenida por Rentas Generales, y fue atendido en el Hospital Policial, que también lo sostiene Rentas Generales.