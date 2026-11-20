La ejecución del plan se divide en dos fases que, al completarse, permitirán operar un máximo de 1,15 millones de TEU al año (un TEU es una unidad de medida que equivale a la capacidad de un contenedor estándar de 20 pies de largo). La primera etapa demandará una inversión de U$S 468 millones para desarrollar 18 hectáreas y 500 metros de muelle, alcanzando una capacidad de hasta 380.000 TEU anuales. Una vez aprobada la iniciativa privada, esta fase requerirá dos años de estudios y tramitación ambiental, seguidos por tres años de construcción. La segunda etapa implicará un desembolso adicional de U$S 416 millones para finalizar la infraestructura prevista.

Durante el período de obras, la empresa estima la creación de alrededor de 1.800 nuevos puestos de trabajo, además de dinamizar la actividad de proveedores y firmas vinculadas a la logística y la infraestructura. En el plano comercial, el análisis de Neltume Ports identifica un potencial adicional de 985.000 TEU anuales provenientes de Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. Con este aporte, la firma proyecta contribuir a que el Puerto de Montevideo alcance un movimiento del orden de 1,4 millones de TEU al año hacia 2035.

“No queremos repartir la carga actual, sino atraer nueva carga de distintos mercados”

La presentación de la iniciativa tuvo lugar este miércoles en Montevideo durante un encuentro con empresarios, líderes de opinión y referentes de la comunidad portuaria. Para encabezar la actividad arribó al país el presidente de Neltume Ports, Richard von Appen, junto al gerente de Desarrollo de Negocios de la firma, Fernando Reveco, quien estuvo a cargo de exponer las especificaciones técnicas y el potencial de crecimiento identificado para la terminal capitalina.

Durante la exposición, Reveco enmarcó la propuesta en la trayectoria de Neltume Port como parte del Grupo Ultramar —que el próximo año cumple 75 años— y de la empresa canadiense ATCO, destacando que el conglomerado posee más de 150 oficinas en 27 países de América, Europa y Asia. También señaló que la firma opera en Uruguay desde 2006, donde cuenta con 18 empresas y es el principal operador de celulosa, actividad que también desarrolla en el sur de Brasil. En el continente, la compañía administra 23 operaciones portuarias, entre ellas la terminal de Arica —principal salida comercial de Bolivia—, terminales mineras y de ácido sulfúrico en Chile, y operaciones de contenedores en Valparaíso y San Antonio.

Al fundamentar la necesidad de ampliar la infraestructura montevideana, Reveco explicó que el objetivo de la compañía no es disputar el movimiento ya existente, sino atraer mercadería que actualmente no opera en la capital uruguaya, tras haber registrado una caída de 300.000 TEU en los últimos tres años. “No queremos hacer este proyecto para repartir la carga actual, sino que queremos competir y atraer nueva carga de distintos mercados”, expresó.

En ese sentido, detalló que la terminal apunta a capturar un volumen estimado en 985.000 TEU anuales provenientes del sur de Brasil, Argentina —incluido el mercado de Buenos Aires—, Paraguay y Bolivia, aprovechando la navegación por el río Paraná. Para atender ese flujo fluvial, el diseño incorpora una terminal exclusiva para barcazas, lo que permitirá realizar la transferencia directa con buques oceánicos de última generación dentro del mismo recinto. Según explicó, la elección de Montevideo responde a sus condiciones naturales e históricas, ya que la obra se apoyará sobre la actual escollera de protección del puerto público, sin ocupar las instalaciones vigentes.

Respecto al impacto laboral, Reveco precisó que, además de los 1.800 puestos previstos durante la etapa de construcción, la operativa de la primera fase generará alrededor de 600 empleos directos. Asimismo, señaló que el proyecto —que tras la evaluación del Poder Ejecutivo deberá someterse a una licitación pública— busca responder a las demandas de toda la cadena logística. “Queremos transformar Uruguay en hub logístico regional y para eso queremos tener la mejor infraestructura para dar el mejor servicio posible, no solamente a las navieras, sino que, a todos los usuarios, incluyendo exportadores, importadores y transportistas”, afirmó. Y añadió: “Queremos generar más competencia, queremos generar más competitividad y mayor calidad de servicio, no solamente de Montevideo, sino que también destacarnos alrededor de lo que es el complejo portuario, el sur de Brasil, Uruguay y Argentina”.

Por otro lado, el Ejecutivo subrayó que la segunda etapa del proyecto deberá estar operativa antes de 2035 y contará con capacidad para recibir embarcaciones de hasta 17 metros de calado. De este modo, indicó que la compañía busca dotar al país de una plataforma estratégica que acompañe la inserción internacional y los acuerdos comerciales de Uruguay mediante la incorporación de equipamiento y tecnología informática de última generación.