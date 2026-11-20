El Hospital de Ojos José Martí, atendido por una brigada de medicos cubanos, realizó 6.729 intervenciones quirúrgicas hasta mediados de noviembre de 2026, el registro más alto de los últimos diez años. La mayor parte de los procedimientos fueron cirugías de cataratas, que representaron aproximadamente el 70% del total, según informó el director del centro, Alejandro Fischel, en una entrevista publicada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en su página web.
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La cobertura del hospital no se limita a los usuarios del sistema público de salud. A través de convenios con otras instituciones, también recibe pacientes de distintos puntos del país. De acuerdo con Fischel, alrededor del 25% de las intervenciones quirúrgicas, principalmente las vinculadas a cataratas, se realizan a personas que no son usuarias de ASSE.
Entre los acuerdos institucionales se encuentra el que mantiene con el Banco de Previsión Social (BPS), mediante el cual jubilados y pensionistas pueden acceder a pesquisas oftalmológicas a cargo de la brigada médica cubana. Estas instancias se desarrollan en coordinación con organizaciones de diferentes localidades del país. El hospital también brinda atención a pacientes de Sanidad Militar.
En el caso de los usuarios de ASSE, el acceso se concreta mediante derivaciones desde distintas unidades asistenciales, así como a través de jornadas de pesquisa y atención desplegadas en territorio.
Distintas especialidades y equipamiento de calidad
La actividad del centro abarca distintas especialidades oftalmológicas y contempla tratamientos que incluyen la administración de medicamentos antiangiogénicos. Para desarrollar estas prestaciones, cuenta con equipamiento específico para intervenciones quirúrgicas, entre ellos los dispositivos de facoemulsificación utilizados en las operaciones de cataratas, incorporados en los últimos años.
A esa infraestructura se sumó en 2026 la adquisición de un angiógrafo de alta calidad, destinado a reforzar la capacidad de diagnóstico del hospital. Según adelantó Fischel, uno de los objetivos para 2027 será continuar renovando y mejorando el equipamiento tecnológico, con la finalidad de ampliar y fortalecer los servicios que brinda el centro.