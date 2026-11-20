En el caso de los usuarios de ASSE, el acceso se concreta mediante derivaciones desde distintas unidades asistenciales, así como a través de jornadas de pesquisa y atención desplegadas en territorio.

Distintas especialidades y equipamiento de calidad

La actividad del centro abarca distintas especialidades oftalmológicas y contempla tratamientos que incluyen la administración de medicamentos antiangiogénicos. Para desarrollar estas prestaciones, cuenta con equipamiento específico para intervenciones quirúrgicas, entre ellos los dispositivos de facoemulsificación utilizados en las operaciones de cataratas, incorporados en los últimos años.

A esa infraestructura se sumó en 2026 la adquisición de un angiógrafo de alta calidad, destinado a reforzar la capacidad de diagnóstico del hospital. Según adelantó Fischel, uno de los objetivos para 2027 será continuar renovando y mejorando el equipamiento tecnológico, con la finalidad de ampliar y fortalecer los servicios que brinda el centro.