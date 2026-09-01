En agosto, exportaciones marcaron caída de 16% interanual

En agosto, las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.121 millones y marcaron una caída interanual de 16%, informó el Instituto Uruguay XXI. Los productos que registraron las mayores ventas en el mes fueron la carne bovina, la celulosa y la soja.
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Agrega que en el acumulado del año, las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 8.939 millones, lo que representó una disminución de 1%.
La carne bovina fue el principal producto, con ventas por US$ 214 millones (-12% interanual). En segundo lugar se ubicó la celulosa con US$ 205 millones (-9%) y la soja ocupó el tercer lugar con US$ 86 millones (-70%).
Le siguieron los productos lácteos con US$ 64 millones (-29%) y los concentrados de bebidas con US$ 63 millones (+31%). La disminución de las exportaciones de soja, asociada a la menor cosecha provocada por la sequía, tuvo la mayor incidencia negativa en el desempeño exportador del mes.
China, principal mercado
Señala el informe de Uruguay XXI que, en materia de destinos, China lideró con compras por US$ 245 millones y una variación interanual de -46%, explicada principalmente por las menores colocaciones de soja. Brasil se ubicó en segundo lugar con US$ 182 millones y un crecimiento de 30%, seguido por la Unión Europea con US$ 165 millones y una variación de -11%. Estados Unidos alcanzó los US$ 125 millones y creció 15%, mientras que Turquía completó el ranking con US$ 53 millones y un crecimiento interanual de 11%.
Por otra parte, las ventas internacionales de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) explican 63% de la facturación del sector.
Según el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), las Tecnologías de la Información (TI) comprenden la adquisición, tratamiento, almacenamiento y comunicación de datos mediante la integración de la informática, la electrónica y las telecomunicaciones.