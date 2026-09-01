La Justicia imputó por homicidio culposo y suministro de drogas agravado al militar -sargento del Ejército- de 40 años que mató a una motociclista de 60 años, en la madrugada del lunes pasado en la ciudad de Las Piedras (Canelones). Al hombre se le dispuso 120 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación.
Las Piedras
Militar que mató a mujer y llevaba menores de Inau fue imputado por homicidio y suministro de drogas
El militar de 40 años que llevaba en su auto a tres adolescentes del Inau, sin permiso, fue imputado por homicidio culposo y suministro de drogas agravado.