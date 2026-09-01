Militar que mató a mujer y llevaba menores de Inau fue imputado por homicidio y suministro de drogas

Según la investigación, el hombre les ofreció cocaína y marihuana a la menores que viajaban con él. Las dos adolescentes de 14 años, consumieron alcohol, mientras que la de 17, dio positivo a cocaína y marihuana, además de alcohol, evidenció un examen.

Las adolescentes de 14 años regresaron posteriormente al centro del Inau, mientras que la de 17 años permanece internada en una clínica de internación aguda, informó este martes en rueda de prensa la presidenta de la institución, Claudia Romero, quien confirmó la problemática que sufría la adolescente de 17 y anunció que se realiza una investigación administrativa para determinar si existió explotación sexual de menores en este caso.

En tanto, aun no se conoce el resultado del examen toxicológico realizado al imputado que, tras el siniestro fatal, se negó a realizarse el test de alcoholemia. Tampoco se conoce el nombre y el paradero del otro hombre que viajaba en el auto y se fugó tras el accidente de tránsito.