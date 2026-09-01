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Sociedad militar | imputado | Las Piedras

Las Piedras

Militar que mató a mujer y llevaba menores de Inau fue imputado por homicidio y suministro de drogas

El militar de 40 años que llevaba en su auto a tres adolescentes del Inau, sin permiso, fue imputado por homicidio culposo y suministro de drogas agravado.

Militar de 40 años fue enviado a la cárcel.

Militar de 40 años fue enviado a la cárcel.

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Por Redacción Caras y Caretas

La Justicia imputó por homicidio culposo y suministro de drogas agravado al militar -sargento del Ejército- de 40 años que mató a una motociclista de 60 años, en la madrugada del lunes pasado en la ciudad de Las Piedras (Canelones). Al hombre se le dispuso 120 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación.

El accidente fatal ocurrió entre las calles Pouey y Colman de la ciudad, cuando el militar circulaba a contramano en su automóvil junto a las tres adolescentes y otro hombre, y embistió a la motocicleta conducida por una mujer de 60 años que murió en el lugar.

Inau investiga si existió explotación sexual de las menores

En el auto también viajaban dos adolescentes de 14 años y otra de 17 que residen en el hogar Los Tulipanes del Instituto del Niño, Adolescente del Uruguay (Inau), sin permiso de la institución.

Según la investigación, el hombre les ofreció cocaína y marihuana a la menores que viajaban con él. Las dos adolescentes de 14 años, consumieron alcohol, mientras que la de 17, dio positivo a cocaína y marihuana, además de alcohol, evidenció un examen.

Las adolescentes de 14 años regresaron posteriormente al centro del Inau, mientras que la de 17 años permanece internada en una clínica de internación aguda, informó este martes en rueda de prensa la presidenta de la institución, Claudia Romero, quien confirmó la problemática que sufría la adolescente de 17 y anunció que se realiza una investigación administrativa para determinar si existió explotación sexual de menores en este caso.

En tanto, aun no se conoce el resultado del examen toxicológico realizado al imputado que, tras el siniestro fatal, se negó a realizarse el test de alcoholemia. Tampoco se conoce el nombre y el paradero del otro hombre que viajaba en el auto y se fugó tras el accidente de tránsito.

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