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Sociedad

por derechos

Presentan nuevo recurso por transporte gratuito para personas con discapacidad

El transporte gratuito para las personas con discapacidad está dispuesto en el artículo 83 de la ley 18.651 de 2009.

Sesenta personas presentan recurso.

Sesenta personas presentan recurso.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Se presenta este miércoles 2 de setiembre el segundo recurso de amparo, con 60 firmas, reclamando que se cumpla con la disposición legal que establece el transporte gratuito para las personas en situación de discapacidad en el transporte terrestre nacional.

Esta disposición está contenida en el artículo 83 de la ley 18.651 de 2009. La norma establece que las personas en situación de discapacidad podrán viajar en forma gratuita y no se cumple.

Con anterioridad, un grupo de 47 personas en situación de discapacidad recibió un fallo favorable ante un recurso similar. Estas personas ya pueden hacer usufructo del transporte gratuito.

"Nos presentamos ante la Justicia con otro grupo de 60 personas en situación de discapacidad", para reclamar "su derecho al transporte gratuito y con él a la rehabilitación, atención a la salud, la educación y el acceso a la cultura", señala la Coordinadora Pase Libre, colectivo que lleva adelante el reclamo.

Según pudo saber Caras y Caretas, se está preparando otro recurso de amparo, promovido por la Fundación ProBono a través del estudio Ferrere. Se trata en este caso de casi 300 personas.

Derecho por ley

La ley 18.651 de Protección Integral a los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por el Parlamento en febrero de 2010. Desde ese momento se han ido reglamentando distintos aspectos, como el laboral.

No obstante, el artículo 83, que establece que "todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación", no ha sido reglamentado.

La falta de reglamentación y las demoras, que llevan años, para hacerlo, estarían llevando al colectivo implicado a recurrir a la vía judicial.

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