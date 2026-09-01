Presentan nuevo recurso por transporte gratuito para personas con discapacidad

"Nos presentamos ante la Justicia con otro grupo de 60 personas en situación de discapacidad", para reclamar "su derecho al transporte gratuito y con él a la rehabilitación, atención a la salud, la educación y el acceso a la cultura", señala la Coordinadora Pase Libre, colectivo que lleva adelante el reclamo.

Según pudo saber Caras y Caretas, se está preparando otro recurso de amparo, promovido por la Fundación ProBono a través del estudio Ferrere. Se trata en este caso de casi 300 personas.

Derecho por ley

La ley 18.651 de Protección Integral a los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por el Parlamento en febrero de 2010. Desde ese momento se han ido reglamentando distintos aspectos, como el laboral.

No obstante, el artículo 83, que establece que "todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación", no ha sido reglamentado.

La falta de reglamentación y las demoras, que llevan años, para hacerlo, estarían llevando al colectivo implicado a recurrir a la vía judicial.