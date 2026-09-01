Recluso fue condenado por estafar con ventas truchas de garrafas de gas

La investigación y la condena

Según informó la Policía de Tacuarembó, la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 6ª de ese departamento “desarrolló las tareas para aclarar los hechos de fraude informático cometidos bajo la modalidad de diversas compras de artículos con envío de comprobantes de pagos falsos”.

La maniobra delictiva comenzó a detectarse en junio de este año en la capital de Tacuarembó: “Los efectos que fueron producto de las maniobras fraudulentas eran garrafas de gas de 13 kilos”, indicaron.

Luego, la investigación detectó la responsabilidad del hombre de 25 años que se encuentra privado de libertad, quien volvió a comparecer ante la Justicia por un nuevo delito.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1º turno dispuso su condena como “autor penalmente responsable de reiterados delitos de fraude informático”, por lo que deberá cumplir una nueva pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.