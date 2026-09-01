Recluso fue condenado por estafar con ventas truchas de garrafas de gas

Un hombre de 25 años que está privado de libertad fue condenado por reiterados delitos de fraude informático luego de realizar estafas mediante la venta de garrafas de gas de 13 kg. Según la investigación de la Policía, el hombre realizaba compras de distintos artículos y enviaba comprobantes de pago falsos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El condenado se encuentra recluido en la Unidad Nº 12 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), conocida como cárcel de Cerro Carancho (Rivera), donde cumple una pena por varios delitos.
El hombre cuenta con antecedentes por hurto, violación de domicilio y retiro o destrucción de dispositivos electrónicos.
La investigación y la condena
Según informó la Policía de Tacuarembó, la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 6ª de ese departamento “desarrolló las tareas para aclarar los hechos de fraude informático cometidos bajo la modalidad de diversas compras de artículos con envío de comprobantes de pagos falsos”.
La maniobra delictiva comenzó a detectarse en junio de este año en la capital de Tacuarembó: “Los efectos que fueron producto de las maniobras fraudulentas eran garrafas de gas de 13 kilos”, indicaron.
Luego, la investigación detectó la responsabilidad del hombre de 25 años que se encuentra privado de libertad, quien volvió a comparecer ante la Justicia por un nuevo delito.
El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó de 1º turno dispuso su condena como “autor penalmente responsable de reiterados delitos de fraude informático”, por lo que deberá cumplir una nueva pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.