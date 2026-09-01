Videos desmienten versión policial y muestran cómo empezó la represión en el Campeón del Siglo

Diversas publicaciones e imágenes registradas por hinchas en redes sociales han puesto en cuestionamiento el operativo de seguridad implementado en el Estadio Campeón del Siglo. Los registros audiovisuales exhiben episodios de represión y fricción entre los efectivos y la parcialidad aurinegra desde las horas previas al inicio del encuentro, en contraste con la versión expuesta en las imágenes difundidas de forma oficial.