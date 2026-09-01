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Deportes videos | represión | Campeón del Siglo

La otra mirada

Videos desmienten versión policial y muestran cómo empezó la represión en el Campeón del Siglo

Los videos muestran cómo la Policía comenzó a reprimir en la Tribuna Guelfi incluso antes de comenzar el partido, y revelan que pasó en la salida de la Cataldi.

Videos y el operativo policial

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Diversas publicaciones e imágenes registradas por hinchas en redes sociales han puesto en cuestionamiento el operativo de seguridad implementado en el Estadio Campeón del Siglo. Los registros audiovisuales exhiben episodios de represión y fricción entre los efectivos y la parcialidad aurinegra desde las horas previas al inicio del encuentro, en contraste con la versión expuesta en las imágenes difundidas de forma oficial.

Incidentes y denuncias antes del silbatazo inicial

Los videos captan momentos de tensión concentrados principalmente en los accesos y sectores de las tribunas Guelfi y Damiani:

  • Tribuna Guelfi: Se registraron episodios represivos donde se observa el uso de munición no letal y gases lacrimógenos por parte de la policía y se observa el lanzamiento de objetos por parte de algunos parciales. Varios espectadores denunciaron haber sido afectados por los gases en zonas donde había presencia de familias, mujeres y niños.

  • Tribuna Damiani: Testigos señalaron un clima de provocación constante por parte del cordón policial desplegado sobre el sector limítrofe con la Guelfi, informando sobre empujones con escudos hacia los simpatizantes antes de que la línea de seguridad se retirara minutos antes de comenzar el encuentro.

Complicaciones en la descongestión de la Tribuna Cataldi

Al finalizar el partido, los problemas se trasladaron a las salidas de la Tribuna Washington Cataldi. Los registros muestran que las vías de evacuación se encontraban parcialmente bloqueadas por vallas y un contingente de aproximadamente treinta efectivos equipados con material antidisturbios.

Las imágenes desmienten el derribo de vallados por parte de los simpatizantes, evidenciando que fue el propio personal policial el que habilitó el paso para la salida. En ese momento, se generaron aglomeraciones y situaciones de represión mientras la multitud —entre la que se encontraban menores de edad— intentaba retirar la zona.

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