Diversas publicaciones e imágenes registradas por hinchas en redes sociales han puesto en cuestionamiento el operativo de seguridad implementado en el Estadio Campeón del Siglo. Los registros audiovisuales exhiben episodios de represión y fricción entre los efectivos y la parcialidad aurinegra desde las horas previas al inicio del encuentro, en contraste con la versión expuesta en las imágenes difundidas de forma oficial.
La otra mirada
Videos desmienten versión policial y muestran cómo empezó la represión en el Campeón del Siglo
Los videos muestran cómo la Policía comenzó a reprimir en la Tribuna Guelfi incluso antes de comenzar el partido, y revelan que pasó en la salida de la Cataldi.