Exportaciones de bienes crecieron un 5% en setiembre, impulsadas por la carne bovina y la soja

Carne Bovina (Producto Líder): Se posicionó como el principal producto exportado del mes con US$ 230 millones, experimentando un notable aumento interanual del 42%. Este crecimiento se concentró principalmente en

China (+71% a US$ 75 millones), Estados Unidos (+28% a US$ 68 millones) y la Unión Europea (+59% a US$ 41 millones).

Soja (Segundo Producto): Alcanzó los US$ 200 millones, con un aumento del 22% interanual, siendo China el destino clave, concentrando el 86% de las ventas del sector.

Productos Lácteos: Tuvieron un desempeño destacado, sumando US$ 92 millones con un aumento interanual del 28%, siendo Argelia su principal destino.

Celulosa (Tercer Producto): Totalizó US$ 195 millones, aunque registró un decrecimiento interanual del 26%.

China y Estados Unidos impulsan los destinos

China se mantiene como el principal destino de las exportaciones uruguayas, con ventas por US$ 380 millones y un crecimiento interanual del 17%, concentrando el 31% del total exportado en setiembre.

Un crecimiento extraordinario se registró con Estados Unidos, que se ubicó en tercer lugar con ventas por US$ 141 millones y un notable incremento interanual del 64%. Por su parte,

Argelia cerró el Top 5 con US$ 55 millones, duplicando sus compras de 2024, gracias a las importaciones de lácteos y soja.

Informe completo: