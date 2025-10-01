Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | La Trasnochada |

Quedaron en "shock"

La Trasnochada presentó su espectáculo para el Carnaval con un enigmático mensaje

“Los Falsificadores de Siempre”, será el nombre que tendrá el espectáculo de La Trasnochada para el próximo Carnaval.

La Trasnochada anunció el nombre de su espectáculo para el Carnaval 2026.

 Foto: Carnaval del Futuro
La Trasnochada hizo oficial el título de su espectáculo para el Carnaval 2026, que se titulará “Los Falsificadores de Siempre”. Pero para esto, desde la cuenta oficial de la murga, hicieron publicaciones que dejaron en vilo a los carnavaleros y seguidores de la murga.

En la noche de este martes, la murga publicó en su historia de Instagram, el anuncio de que Maximiliano Orta, cupletero y pieza fundamental en la murga, no estaría presente en el próximo Carnaval. Incluso dejaron entrever que ya tenían un remplazo para él.

Este miércoles, La Trasnochada sorprendió a todos al publicar un comunicado en el que informaron que "después de un par de días complicados y algunos acontecimientos, hemos tomado la decisión de no participar este año en el carnaval. Intentaremos volver lo más pronto posible, gracias por todo lo vivido. Salú y feliz carnaval siempre".

El hackeo y la revelación

Estas dos noticias rápidamente se hicieron virales y llevaron a preguntarse que es lo que había pasado con la murga que de manera imprevista había decidido darse de baja para el próximo año. Sin embargo, las respuestas a todas estas preguntas iban a llegar en horas de la tarde.

"Queremos informar a todos nuestros seguidores que la cuenta fue sufrió un acceso no autorizado. Algunos contenidos que pudieron ver no fueron publicados por nosotros", escribió la murga en su Instagram. Aclararon además, que "fuimos hackeados por los Falsificadores de Siempre".

El espectáculo para el Carnaval 2026

Los Falsificadores de Siempre, "es el nombre de nuestro espectáculo para el Carnaval 2026. En la búsqueda de un nuevo repertorio murguero, descubrimos que es muy difícil delimitar la inspiración de la copia, lo original de lo falso, y la verdad de la mentira".

"La falsificación en el arte ,dentro del carnaval, el repetir patrones imitando la vida de otros, y el exceso de información y contenidos de nuestro tiempo, nos invita a reflexionar desde ahí, ya que la originalidad es siempre un desafío".

En la publicación aclaran que "este año intentaremos exponer estas falsificaciones de las cuales, aunque queramos evitarlo, también formamos parte. Pero lo haremos siempre con la intención de crear algo nuevo en nuestro carnaval, creyendo que ninguna versión puede reemplazar a la original. Carnaval 2026, nos vemos pronto".

