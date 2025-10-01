La Trasnochada presentó su espectáculo para el Carnaval con un enigmático mensaje

El hackeo y la revelación

Estas dos noticias rápidamente se hicieron virales y llevaron a preguntarse que es lo que había pasado con la murga que de manera imprevista había decidido darse de baja para el próximo año. Sin embargo, las respuestas a todas estas preguntas iban a llegar en horas de la tarde.

"Queremos informar a todos nuestros seguidores que la cuenta fue sufrió un acceso no autorizado. Algunos contenidos que pudieron ver no fueron publicados por nosotros", escribió la murga en su Instagram. Aclararon además, que "fuimos hackeados por los Falsificadores de Siempre".

El espectáculo para el Carnaval 2026

Los Falsificadores de Siempre, "es el nombre de nuestro espectáculo para el Carnaval 2026. En la búsqueda de un nuevo repertorio murguero, descubrimos que es muy difícil delimitar la inspiración de la copia, lo original de lo falso, y la verdad de la mentira".

"La falsificación en el arte ,dentro del carnaval, el repetir patrones imitando la vida de otros, y el exceso de información y contenidos de nuestro tiempo, nos invita a reflexionar desde ahí, ya que la originalidad es siempre un desafío".

En la publicación aclaran que "este año intentaremos exponer estas falsificaciones de las cuales, aunque queramos evitarlo, también formamos parte. Pero lo haremos siempre con la intención de crear algo nuevo en nuestro carnaval, creyendo que ninguna versión puede reemplazar a la original. Carnaval 2026, nos vemos pronto".