La increíble "confesión" de Perchman que se viralizó y que molestó a más de un hincha tricolor

"Ayer me sentí un poco defraudado. Jugando a las 16:00, con el día que hacía, y después de dos triunfos como los que logramos, pensé que íbamos a llevar más gente. Estuvimos cerca de las diez mil entradas, pero pensé que era un partido para mucha más gente," declaró Perchman.

Según el directivo, la Tribuna Colombes "cumplió", pero la Tribuna Olímpica no alcanzó las expectativas.

Esto fue tomado por hinchas de Peñarol como un botín en medio de las polémicas históricas acerca de quien es mas grande o quien lleva mas gente a las canchas. Incluso fue considerado como un comentario fuera de lugar por hinchas de Nacional que no dudaron en manifestar sus molestias en redes sociales.

Por ejemplo la cuenta de x Somos Nacional escribió: "Este tipo odia a Nacional, no puede declarar eso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SomosNacional1/status/1972690227958268406&partner=&hide_thread=false Este tipo odia a Nacional, no puede declarar eso. https://t.co/RQmEyoNdg6 — (@SomosNacional1) September 29, 2025

Perchman dijo más cosas: críticas al arbitraje

Perchman también apuntó duramente contra el árbitro Hernán Heras y la cabina del VAR (Daniel Rodríguez y Martín Soppi), señalándolos como responsables del resultado.

"El arbitraje nos arruinó", sentenció.

El directivo identificó dos penales claros no sancionados en el área de Juventud: uno sobre Maxi Gómez y otro sobre Julián Millán. Sobre esta última jugada, bromeó: "La llave que le hizo el zaguero de Juventud terminó siendo de lucha libre. Hizo un penal clarísimo".

Análisis futbolístico y silbidos

En cuanto al rendimiento del equipo, Perchman defendió la gestión técnica y justificó los silbidos de los hinchas al final del partido, ligándolos directamente al resultado.

"Si entraba la última de Gonzalo Carneiro, el ambiente hubiera sido otro. Es así porque los resultados terminan marcando," afirmó, achacando la reacción también a que Nacional "en los últimos dos años no definió el Campeonato Uruguayo".

Perchman insistió en el mérito deportivo de su equipo, pese a la falta de goles: "Desde el punto de vista futbolístico, sin ser una cosa espectacular, merecimos ganar por todos lados. Hicimos todos los méritos, pero nos encontramos con una muy buena tarde de Seba Sosa y alguna deficiencia en la definición nuestra".