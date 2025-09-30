La increíble "confesión" de Perchman que se viralizó y que molestó a más de un hincha tricolor

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football, no se guardó nada al analizar el empate 0-0 de su equipo frente a Juventud de Las Piedras. En diálogo con La mañana del fútbol de El Espectador Deportes, el directivo abordó la decepción por la baja asistencia de público, los silbidos y las críticas a la actuación arbitral.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Decepción por la falta de gente: "Me Sentí Defraudado"
El momento más llamativo de la entrevista se dio al final, cuando Perchman se refirió a la baja concurrencia en el Estadio Centenario, a pesar de haber acordado con su rival para que jugaran allí.
El vicepresidente reconoció que esperaba una respuesta masiva del público, dada la racha positiva y el horario del partido.
"Ayer me sentí un poco defraudado. Jugando a las 16:00, con el día que hacía, y después de dos triunfos como los que logramos, pensé que íbamos a llevar más gente. Estuvimos cerca de las diez mil entradas, pero pensé que era un partido para mucha más gente," declaró Perchman.
Según el directivo, la Tribuna Colombes "cumplió", pero la Tribuna Olímpica no alcanzó las expectativas.
Esto fue tomado por hinchas de Peñarol como un botín en medio de las polémicas históricas acerca de quien es mas grande o quien lleva mas gente a las canchas. Incluso fue considerado como un comentario fuera de lugar por hinchas de Nacional que no dudaron en manifestar sus molestias en redes sociales.
Por ejemplo la cuenta de x Somos Nacional escribió: "Este tipo odia a Nacional, no puede declarar eso".
Perchman dijo más cosas: críticas al arbitraje
Perchman también apuntó duramente contra el árbitro Hernán Heras y la cabina del VAR (Daniel Rodríguez y Martín Soppi), señalándolos como responsables del resultado.
"El arbitraje nos arruinó", sentenció.
El directivo identificó dos penales claros no sancionados en el área de Juventud: uno sobre Maxi Gómez y otro sobre Julián Millán. Sobre esta última jugada, bromeó: "La llave que le hizo el zaguero de Juventud terminó siendo de lucha libre. Hizo un penal clarísimo".
Análisis futbolístico y silbidos
En cuanto al rendimiento del equipo, Perchman defendió la gestión técnica y justificó los silbidos de los hinchas al final del partido, ligándolos directamente al resultado.
"Si entraba la última de Gonzalo Carneiro, el ambiente hubiera sido otro. Es así porque los resultados terminan marcando," afirmó, achacando la reacción también a que Nacional "en los últimos dos años no definió el Campeonato Uruguayo".
Perchman insistió en el mérito deportivo de su equipo, pese a la falta de goles: "Desde el punto de vista futbolístico, sin ser una cosa espectacular, merecimos ganar por todos lados. Hicimos todos los méritos, pero nos encontramos con una muy buena tarde de Seba Sosa y alguna deficiencia en la definición nuestra".