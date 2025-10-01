El gesto de la bancada de senadores del FA con la Flotilla Global Sumud.

El gesto de la bancada del FA

La senadora frenteamplista Constanza Moreira, publicó en la red social X una foto en la que se ve un barco de papel con los colores de la bandera palestina en la cámara alta, acompañada del mensaje: "Hoy, todxs lxs senadorxs de la bancada del @Frente_Amplio pusimos este barquito en nuestras bancas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Constanza_FA/status/1973431111322829275&partner=&hide_thread=false Hoy, todxs lxs senadorxs de la bancada del @Frente_Amplio pusimos este barquito en nuestras bancas.

Toda nuestra solidaridad con la Flotilla Global Sumud amenazada. pic.twitter.com/dobcLYXmDH — Constanza Moreira (@Constanza_FA) October 1, 2025

"Toda nuestra solidaridad con la Flotilla Global Sumud amenazada", expresó la senadora frenteamplista.

El objetivo de la flotilla

Los activistas prevén entregar a los gazatíes alimentos, agua y medicamentos, y exigen garantías de un acceso seguro a Palestina, así como la apertura de un corredor marítimo humanitario.

Se trata del cuarto intento de los activistas de romper el bloqueo de la Franja de Gaza en lo que va de 2025. La iniciativa fue bautizada como Global Sumud Flotilla, en alusión al concepto palestino de resistencia.