El gesto de la bancada de senadores del FA con la Flotilla Global Sumud.

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) realizó este miércoles durante la sesión en la cámara alta un gesto en apoyo a la Flotilla Global Sumud, la cual intenta romper el bloqueo marítimo israelí en la Franja de Gaza y ahora mismo se encuentra al límite de 278 kilómetros frente a la costa mediterránea de la región.
Dicha flotilla está compuesta por 47 embarcaciones y transporta a más de 500 activistas, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, parlamentarios, abogados e incluso ciudadanas uruguayas. Además, está escoltada por un buque de la Armada española y dos de la italiana, cuyos respectivos gobiernos han aclarado que no se espera que empleen la fuerza militar.
Los participantes de la flotilla esperan ser interceptados en las próximas horas.
El gesto de la bancada del FA
La senadora frenteamplista Constanza Moreira, publicó en la red social X una foto en la que se ve un barco de papel con los colores de la bandera palestina en la cámara alta, acompañada del mensaje: "Hoy, todxs lxs senadorxs de la bancada del @Frente_Amplio pusimos este barquito en nuestras bancas".
"Toda nuestra solidaridad con la Flotilla Global Sumud amenazada", expresó la senadora frenteamplista.
El objetivo de la flotilla
Los activistas prevén entregar a los gazatíes alimentos, agua y medicamentos, y exigen garantías de un acceso seguro a Palestina, así como la apertura de un corredor marítimo humanitario.
Se trata del cuarto intento de los activistas de romper el bloqueo de la Franja de Gaza en lo que va de 2025. La iniciativa fue bautizada como Global Sumud Flotilla, en alusión al concepto palestino de resistencia.