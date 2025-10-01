NGE compró Saceem: el gigante extranjero se quedó con la principal constructora uruguaya

La francesa NGE, cuarto grupo constructor de su país, avanzó en la adquisición de Saceem, la empresa nacional más influyente en infraestructura y concesiones de obra pública.
El anuncio se realizó este miércoles en París, en un comunicado conjunto que destacó que la transacción ya cuenta con la aprobación de la autoridad de la competencia uruguaya, aunque aún está sujeta a “condiciones suspensivas habituales”.
Con la incorporación de Saceem —que opera en Uruguay, Paraguay y Perú—, NGE proyecta aumentar un 78% su facturación internacional en 2025, alcanzando los 700 millones de euros. A su vez, sumará los 1.800 trabajadores de la firma uruguaya, lo que llevará su plantilla global fuera de Francia a 5.800 empleados.
“Este proyecto representa el crecimiento externo más importante de NGE a nivel internacional”, subrayó la compañía.
Para la constructora francesa, América Latina pasa a ser su primera región internacional, por delante de África, y Saceem se convierte en la piedra angular de su estrategia multiservicio en el continente.
Saceem
Fundada en 1951, Saceem se consolidó como la principal constructora de puertos y puentes en Uruguay. En la última década su crecimiento fue sostenido, un 130% acumulado desde 2015, alcanzando una facturación de 350 millones de dólares en 2024.
La empresa lidera contratos estratégicos con el Estado en carreteras, energía, telecomunicaciones, represas y ferrocarril. Entre sus proyectos más emblemáticos está el Ferrocarril Central, realizado en consorcio con NGE, lo que facilitó el vínculo que hoy desemboca en la compra.
Alejandro Ruibal, director de Saceem, expresó que la compañía encara “esta nueva etapa con mucha ambición y con ventajas competitivas sostenibles en una región en plena transformación, muy favorable al desarrollo de los mercados de obras públicas durante los próximos diez años”.
América Latina, prioridad global
Para NGE, esta adquisición no es un movimiento aislado. Es parte de un plan para reforzar su presencia en regiones emergentes con alta demanda de infraestructura. Uruguay, con un mercado pequeño pero estratégico y con reglas claras de inversión, se convierte en puerta de entrada a América Latina.
La operación se inscribe también en la tendencia creciente de multinacionales extranjeras adquiriendo empresas uruguayas de referencia en sectores estratégicos como energía, alimentos, tecnología y ahora, construcción.