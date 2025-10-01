Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

beneficio

Gobierno extiende descuento del Imesi para los combustibles en frontera

La extensión rige entre los 20 y 60 kilómetros de la frontera, anteriormente se limitaba a la franja comprendida hasta los 20 kilómetros.

Extienden beneficio a los combustibles en la frontera.
Por Redacción Caras y Caretas

A partir de octubre comenzará a regir una segunda franja de descuento en los combustibles entre los 20 y los 60 kilómetros de la frontera, anunció el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba. En julio se había aprobado una que regía hasta los 20 kilómetros.

La nueva medida implica un descuento en las naftas del 50% del aplicado para los primeros 20 kilómetros de la línea fronteriza con Brasil o Argentina. De esta forma, se asegura una respuesta para los lugares más alejados de la frontera, que también están afectados.

Tras reunirse con representantes del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, Vallcorba, señaló que este tipo de reuniones son útiles para intercambiar sobre la problemática de cada departamento. “Es un estilo de trabajo que desde el ministerio venimos impulsando desde que asumimos”, afirmó, acompañado por el asesor Santiago Soto.

Parte de la reunión con el centro comercial implicó hacer una evaluación de los resultados de las medidas anunciadas en junio de 2025 en una recorrida anterior por departamentos fronterizos, beneficios que comenzaron a aplicarse en julio.

En esa ocasión aumentó la devolución del impuesto específico interno (Imesi) en los departamentos en frontera con Brasil, de 24 a 32%. Ese era el nivel que, de acuerdo al relevamiento de valores realizado, era necesario fijar para que los precios internos del lado uruguayo pudieran competir con el brasileño. “Los resultados han sido muy positivos”, sostuvo.

Descuento importante

Subrayó Vallcorba que se lograron niveles de devolución del Imesi que fueron consistentes con el objetivo de evitar que se venda combustible del otro lado de la frontera. “No solo se trata de la venta de combustible, sino que genera una serie de otros elementos negativos que van de la mano”, aseguró, en alusión a otras compras que suelen hacerse y que perjudican a los departamentos de frontera.

“Los resultados de las medidas adoptadas en la frontera con Brasil nos alientan a seguir trabajando en esta dirección”, sostuvo.

Vallcorba confirmó que en noviembre estará rigiendo la reglamentación de la ley que previó un conjunto de medidas que implicaron beneficios para la frontera, que incluye rebaja de impuestos, en particular del IVA; la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores, y la implementación de un régimen simplificado de importación.

