Copa Airlines abrirá nuevas rutas que conectarán a Uruguay con destinos soñados

Uruguay ampliará su mapa aéreo con nuevas posibilidades de conexión internacional. Copa Airlines, compañía panameña con fuerte presencia en América Latina, anunció la incorporación de tres rutas que acercarán a los viajeros uruguayos a tres destinos soñados.
Las operaciones comenzarán a finales de 2025 y principios de 2026 para abrir nuevas oportunidades tanto para el turismo como para el comercio en el país.
Los Cabos (México), Santiago de los Caballeros (República Dominicana) y Salvador Bahía (Brasil), serán los nuevos destinos que se podrán visitar desde Uruguay.
Los Cabos: el Pacífico mexicano al alcance
A partir del 4 de diciembre de 2025, Copa Airlines inaugurará su ruta hacia Los Cabos, uno de los destinos más codiciados de México por su turismo activo, playas de aguas cristalinas y una gastronomía que mezcla lo tradicional con lo internacional. Habrá tres vuelos semanales (lunes, jueves y sábados).
El itinerario prevé salida desde Panamá a las 9:09 y arribo a Los Cabos a las 12:27. El regreso despegará a las 13:33 con llegada a Panamá a las 20:30, siempre en horario local.
El regreso de Santiago de los Caballeros
La segunda novedad es la reactivación de la ruta a Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, a partir del 15 de enero de 2026, también con tres frecuencias semanales. Con esta opción, los pasajeros podrán volar desde Panamá a las 11:26 y aterrizar en el Aeropuerto Internacional del Cibao a las 14:56, mientras que el retorno saldrá a las 15:51 con llegada a las 17:43.
Salvador Bahía: la puerta cultural de Brasil
Desde el 7 de enero de 2026, Copa Airlines retomará sus operaciones a Salvador Bahía, ciudad brasileña de fuerte identidad cultural y musical, con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.
Con estas incorporaciones, la aerolínea alcanzará una red de 91 destinos en 32 países del continente, fortaleciendo la conectividad aérea de Uruguay y la región.
Pedro Heilbron, consejero delegado de Copa Airlines, aseguró que esta expansión “refuerza la conectividad y abre nuevas oportunidades de desarrollo económico para las comunidades y empresas locales, consolidando el Hub de las Américas como un motor de integración regional”.
Para los uruguayos, la noticia representa una mayor facilidad de acceso a destinos turísticos de primer nivel y, al mismo tiempo, nuevas posibilidades de intercambio comercial con mercados importantes de América Latina y el Caribe.