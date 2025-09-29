Copa Airlines abrirá nuevas rutas que conectarán a Uruguay con destinos soñados

Los Cabos: el Pacífico mexicano al alcance

A partir del 4 de diciembre de 2025, Copa Airlines inaugurará su ruta hacia Los Cabos, uno de los destinos más codiciados de México por su turismo activo, playas de aguas cristalinas y una gastronomía que mezcla lo tradicional con lo internacional. Habrá tres vuelos semanales (lunes, jueves y sábados).

El itinerario prevé salida desde Panamá a las 9:09 y arribo a Los Cabos a las 12:27. El regreso despegará a las 13:33 con llegada a Panamá a las 20:30, siempre en horario local.

El regreso de Santiago de los Caballeros

La segunda novedad es la reactivación de la ruta a Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, a partir del 15 de enero de 2026, también con tres frecuencias semanales. Con esta opción, los pasajeros podrán volar desde Panamá a las 11:26 y aterrizar en el Aeropuerto Internacional del Cibao a las 14:56, mientras que el retorno saldrá a las 15:51 con llegada a las 17:43.

Salvador Bahía: la puerta cultural de Brasil

Desde el 7 de enero de 2026, Copa Airlines retomará sus operaciones a Salvador Bahía, ciudad brasileña de fuerte identidad cultural y musical, con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Con estas incorporaciones, la aerolínea alcanzará una red de 91 destinos en 32 países del continente, fortaleciendo la conectividad aérea de Uruguay y la región.

Pedro Heilbron, consejero delegado de Copa Airlines, aseguró que esta expansión “refuerza la conectividad y abre nuevas oportunidades de desarrollo económico para las comunidades y empresas locales, consolidando el Hub de las Américas como un motor de integración regional”.

Para los uruguayos, la noticia representa una mayor facilidad de acceso a destinos turísticos de primer nivel y, al mismo tiempo, nuevas posibilidades de intercambio comercial con mercados importantes de América Latina y el Caribe.