El BCU volvió a poner freno a las prácticas de Cash S.A., empresa muy activa en el mercado del crédito al consumo. La Superintendencia de Servicios Financieros resolvió que deberá suspender en un plazo máximo de 90 días las retenciones automáticas de salarios y pasividades como mecanismo de cobro, aun cuando los clientes no hubieran revocado las autorizaciones previamente firmadas.
BCU obliga a financiera a detener las retenciones de salarios y pasividades
