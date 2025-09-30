Estas son las marcas que llegarán a Tres Cruces tras la ampliación de US$ 16 millones

El shopping Tres Cruces inició una nueva fase de crecimiento con un ambicioso plan de ampliación que sumará casi 4.000 metros cuadrados a su superficie comercial. La inversión total ronda los 15,7 millones de dólares y combina la construcción de nuevas áreas con la llegada de marcas internacionales de peso.
El proyecto contempla dos frentes. Por un lado, se incorporarán 1.023 metros cuadrados en dos niveles con acceso por la calle Dr. Salvador Ferrer Serra, donde desembarcará la firma francesa de moda Kiabi. En paralelo, se levantarán 2.928 metros cuadrados en cuatro niveles sobre la calle Goes, que alojarán a Decathlon —gigante del deporte—, el gimnasio Smart Fit y la danesa JYSK, especializada en mobiliario y artículos para el hogar.
Ampliación del Shopping
De la inversión anunciada, 11,3 millones de dólares corresponden a las obras estructurales del centro comercial, a cargo de la constructora MTA. A eso se suman 4,4 millones que destinarán las propias marcas para la decoración y el equipamiento de sus locales. El plazo de ejecución será de entre 11 y 12 meses y durante las distintas etapas se estima la participación de unos 100 operarios. Una vez terminadas las obras, se generarán más de 100 nuevos puestos de trabajo directos.
Pero el proyecto no se limita a la ampliación de su oferta comercial. Tres Cruces también avanza en la instalación de una planta fotovoltaica de 1,4 MW, equipada con 2.415 paneles solares sobre una superficie de 6.244 metros cuadrados. El sistema permitirá al shopping autoabastecerse con energía limpia, reduciendo costos y huella de carbono, en línea con la transición energética del país.
Con más de 20,8 millones de visitas al año y el título de shopping con mayor venta por metro cuadrado en Uruguay, Tres Cruces busca consolidar su liderazgo en el mercado local. La llegada de nuevas marcas, sumada a la apuesta por la sostenibilidad, refuerza su estrategia de combinar expansión comercial con innovación energética.