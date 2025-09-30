Estas son las marcas que llegarán a Tres Cruces tras la ampliación de US$ 16 millones

Pero el proyecto no se limita a la ampliación de su oferta comercial. Tres Cruces también avanza en la instalación de una planta fotovoltaica de 1,4 MW, equipada con 2.415 paneles solares sobre una superficie de 6.244 metros cuadrados. El sistema permitirá al shopping autoabastecerse con energía limpia, reduciendo costos y huella de carbono, en línea con la transición energética del país.

Con más de 20,8 millones de visitas al año y el título de shopping con mayor venta por metro cuadrado en Uruguay, Tres Cruces busca consolidar su liderazgo en el mercado local. La llegada de nuevas marcas, sumada a la apuesta por la sostenibilidad, refuerza su estrategia de combinar expansión comercial con innovación energética.