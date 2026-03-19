¿Novia o informante?: aseguran que Marset dormía con joven venezolana que Policía dejó escapar

No obstante, este miércoles, los periodistas Arias y Porras, desde sus distintos espacios informativos en Facebook, señalaron que esa noche Marset no se encontraba solo y hasta dieron datos de las personas que habrían acompañado al narco y de las cuales las autoridades bolivianas no han dado hasta la fecha ninguna información oficial.

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¿Quién es la venezolana con la que supuestamente estaba Marset?

Arias aseguró que se encontraba junto a Susana Castaño Ríos una ciudadana de nacionalidad venezolana y con cédula de extranjera obtenida en Bolivia el 15 de agosto de 2025, que refiere que nació en 1998. Incluso llegó a mostrar el documento de identidad y, además, aseguró que en ese momento también se encontraba personal de limpieza en la casa.

La versión coincide con un post del periodista Porras, en el que menciona los nombres de los policías que habrían comendado el operativo y asegura que “La novia venezolana de Sebastián que estaba en la casa, fue liberada antes de que Marset sea llevado al aeropuerto”. Agrega que “Dos empleadas de Sebastián también fueron dejadas libres tras la incursión pacífica en la casa”.

El fiscal general, Roger Mariaca, fue consultado sobre estas versiones durante una conferencia de prensa que ofreció en Santa Cruz, donde aclaró en al menos tres oportunidades que el personal del Ministerio Público no estuvo presente durante el operativo, que dijo fue ejecutado por personal policial “100% boliviano”.

La Fiscalía no estuvo durante el operativo y deslinda responsabilidades

“Nosotros, al momento de la captura del señor Sebastián Marset, no estuvimos presentes, no fuimos parte de la captura que se realizó y de ahí se lo lleva al aeropuerto de Viru Viru, como se conoce (…) Al momento, yo particularmente, no tengo conocimiento de lo que viene a ser esta señorita que han mencionado, como también de la caja fuerte”, dijo.

En este último caso, se refirió a otra versión lanzada por el periodista Arias, en sentido de que ese mismo día fue abierta la caja fuerte que se encontraba en el lugar y luego cerrada nuevamente, pero ya sin las cosas que se encontraban dentro de ella.

Mariaca contó que el día del operativo, que se ejecutó aproximadamente a las 03.00 de la madrugada, un fiscal llegó recién al amanecer para coadyuvar en la aprehensión de las personas que se encontraban en la casa de seguridad que también fue intervenida cerca de donde Marset fue encontrado e insistió: “Lo que haya pasado antes, no hubo participación del Ministerio Público, no hubo ninguna participación del Ministerio Público”.

Marset declara ante el juez

Marset fue enviado el mismo viernes a EEUU y compareció este lunes 16 en un tribunal federal de Virginia para un control de detención y el viernes 20 tendrá su primera audiencia frente al juez de la causa que lo investiga por lavado de activos.