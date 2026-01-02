Hacete socio para acceder a este contenido

Economía

se vende más

Exportaciones uruguayas crecieron 5% en 2025, el registro más alto de la última década

El Instituto Uruguay XXI dio a conocer su Informe Anual de Comercio Exterior 2025 el que confirma el crecimiento de las exportaciones.

Señala que el crecimiento de las exportaciones estuvo impulsado por el aumento en las ventas de carne bovina, soja y productos lácteos. La carne bovina fue el producto que destacó durante 2025, alcanzando los 2.680 millones, cifra récord de ventas al exterior. El aumento en la demanda de los productos uruguayos desde los destinos tradicionales, junto con un aumento de precios cercano al 19%, explicó el desempeño del producto en el año.

Al segundo lugar pasó la celulosa, que había liderado el ranking en 2024, y registró una caída en el valor exportado. Este cambio se dio en un contexto de recuperación de la soja, que volvió a ganar dinamismo y se consolidó como el tercer producto exportado en el año.

Destino de las exportaciones

En cuanto a los destinos, Uruguay XXI indica que China se mantuvo como principal mercado, con compras por US$ 3.493 millones (12 % interanual). Brasil ocupó el segundo lugar con US$ 1.964 millones, seguido por la Unión Europea.

Precisa que el núcleo exportador estuvo integrado por 1.000 empresas, que realizaron ventas por US$ 13.206 millones, generando 58.000 empleos directos, con presencia en 163 destinos y 729 productos.

Panorama global

Sobre el contexto de este crecimiento, Uruguay XXI indica que según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el volumen del comercio mundial de mercancías habría crecido 2,4% en 2025, mientras que para 2026 se proyecta un crecimiento cercano a 0,5%. Esta desaceleración se explica por la normalización de inventarios y por un contexto de mayor incertidumbre en materia de política comercial.

Este desempeño confirma una tendencia estructural: en 2026, el comercio mundial de bienes crecería a un ritmo inferior al del PIB global, profundizando el desacople entre comercio y actividad económica que se observa desde la crisis financiera internacional.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que esta relación más débil entre comercio y crecimiento se ha convertido en un rasgo persistente del escenario global.

