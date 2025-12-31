Ajustes en el Fonasa: ¿Qué preocupa al Colegio de Contadores con esta modificación?

Para el Colegio, el problema no es solo económico, sino también institucional. Leal subrayó que cualquier modificación de este tipo debe procesarse con diálogo, previsibilidad y una evaluación de impacto adecuada, a fin de garantizar equidad y seguridad jurídica. En ese sentido, valoró que el MEF haya manifestado su intención de impulsar un cambio legal para evitar impactos en el aporte mínimo y que, mientras tanto, el Banco de Previsión Social mantenga el criterio actual.

Información detallada sobre el nuevo cálculo

Desde el punto de vista técnico, la preocupación se profundiza por la falta de información detallada sobre el nuevo cálculo. El CCEAU reclama mayor transparencia y acceso público a los criterios utilizados para definir cápitas, curvas de supervivencia y supuestos del Costo Promedio Equivalente (CPE), de modo que los aportantes puedan comprender cómo se determinan sus contribuciones y evaluar su impacto real.

Finalmente, el Colegio reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, pero dejó en claro el eje de su advertencia: la sostenibilidad del Fonasa no debería lograrse a costa de aumentar la carga sobre un sector específico, sin beneficios claros ni reglas plenamente explicitadas.