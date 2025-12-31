Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Fonasa | carga contributiva | cálculo

Transparencia y divulgación 

Ajustes en el Fonasa: ¿Qué preocupa al Colegio de Contadores con esta modificación?

El ajuste en la metodología del Fonasa busca mayor precisión fiscal, pero el Colegio de Contadores tiene preocupaciones sobre el impacto de la modificación.

Ajuste en la metodología del Fonasa preocupa a Colegio de Contadores.

Ajuste en la metodología del Fonasa preocupa a Colegio de Contadores.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La modificación en la forma de calcular la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), anunciada por el Poder Ejecutivo y defendida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), abrió un nuevo frente de preocupación entre los profesionales en ciencias económicas. El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) advirtió que el cambio metodológico impacta de manera directa sobre quienes ejercen su actividad a través de empresas unipersonales de servicios.

Según explicó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el ajuste responde a una corrección técnica largamente postergada. A su entender, la metodología vigente subestimaba el costo promedio de los usuarios del sistema de salud, lo que obligaba a que rentas generales cubrieran un gasto mayor al real. La nueva fórmula, sostuvo, permite una estimación más precisa y una reducción en la devolución del Fonasa a los beneficiarios.

Incremento de la carga contributiva

Es precisamente ese efecto el que genera inquietud en el CCEAU. Su presidenta, Silvia Leal, reconoció que corregir errores metodológicos es necesario y que la institución no se opone a revisiones técnicas que apunten a la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, alertó que la nueva metodología incrementa de forma significativa la carga contributiva de los profesionales independientes, sin que ello se traduzca en una mejora proporcional de las prestaciones que reciben.

Para el Colegio, el problema no es solo económico, sino también institucional. Leal subrayó que cualquier modificación de este tipo debe procesarse con diálogo, previsibilidad y una evaluación de impacto adecuada, a fin de garantizar equidad y seguridad jurídica. En ese sentido, valoró que el MEF haya manifestado su intención de impulsar un cambio legal para evitar impactos en el aporte mínimo y que, mientras tanto, el Banco de Previsión Social mantenga el criterio actual.

Información detallada sobre el nuevo cálculo

Desde el punto de vista técnico, la preocupación se profundiza por la falta de información detallada sobre el nuevo cálculo. El CCEAU reclama mayor transparencia y acceso público a los criterios utilizados para definir cápitas, curvas de supervivencia y supuestos del Costo Promedio Equivalente (CPE), de modo que los aportantes puedan comprender cómo se determinan sus contribuciones y evaluar su impacto real.

Finalmente, el Colegio reiteró su disposición a colaborar con las autoridades, pero dejó en claro el eje de su advertencia: la sostenibilidad del Fonasa no debería lograrse a costa de aumentar la carga sobre un sector específico, sin beneficios claros ni reglas plenamente explicitadas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar