La modificación en la forma de calcular la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), anunciada por el Poder Ejecutivo y defendida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), abrió un nuevo frente de preocupación entre los profesionales en ciencias económicas. El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) advirtió que el cambio metodológico impacta de manera directa sobre quienes ejercen su actividad a través de empresas unipersonales de servicios.
Transparencia y divulgación
Ajustes en el Fonasa: ¿Qué preocupa al Colegio de Contadores con esta modificación?
