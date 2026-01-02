La situación laboral en la empresa Cla Sienz, ubicada en la Zona Franca de Colonia, que previo a fin de año anunció el despido de sus trabajadores, presenta nuevas definiciones. Según adelantó a Caras y Caretas el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, el próximo lunes o martes va a haber una asamblea entre los trabajadores de la metalúrgica.
ACTUALIZACIÓN
Despidos en Cla Sienz se concretarán a finales de enero mientras la empresa busca fondos para cubrir créditos
El dirigente sindical Danilo Dárdado adelantó a Caras y Caretas que la próxima semana habrá una asamblea entre los trabajadores de Cla Sienz.