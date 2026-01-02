Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Cla Sienz | empresa | trabajadores

ACTUALIZACIÓN

Despidos en Cla Sienz se concretarán a finales de enero mientras la empresa busca fondos para cubrir créditos

El dirigente sindical Danilo Dárdado adelantó a Caras y Caretas que la próxima semana habrá una asamblea entre los trabajadores de Cla Sienz.

Planta de Cla Sienz.

Planta de Cla Sienz.

 sienz.com
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Aún así, el dirigente sindical dijo que no hay "novedades positivas" y que los trabajadores se irán al despido como máximo el viernes 30 de este mes.

Según explicó Dárdano, si los trabajadores mantienen sus puestos durante este mes, van a recibir sus salarios algunos días antes, para que así la empresa pueda "entregar algunos equipos al exterior, y de ahí agarrar algo de dinero para poder pagar algo, aunque sea un mínimo, de los créditos laborales".

Sobre el cierre de Cla Sienz

La empresa Cla Sienz, ubicada en la Zona Franca de Colonia, confirmó el pasado lunes 29 el cierre de sus actividades y su presentación ante la justicia para un concurso de acreedores, una medida que afecta a más de 80 trabajadores.

La implementación formal del proceso se concretará tras la feria judicial, en los primeros días de febrero. La empresa había comunicado oficialmente que no dispone de los fondos necesarios para cubrir los haberes correspondientes a los trabajadores.

Respecto a la situación financiera de los empleados, Dárdano había dicho a Caras y Caretas el pasado lunes que el pago de los despidos está supeditado a mecanismos externos. "No hay los recursos necesarios para hacerse cargo de los créditos laborales. Por tanto, casi que se depende 100% de lo que salga del Fondo de Insolvencia Patronal", afirmó Dárdano, agregando que, bajo este esquema, los trabajadores podrían "esperar como un año para poder cobrar".

Dárdano calificó la coyuntura como "una situación muy complicada" que representa "un impacto social muy importante nuevamente en Colonia".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar