Despidos en Cla Sienz se concretarán a finales de enero mientras la empresa busca fondos para cubrir créditos

Sobre el cierre de Cla Sienz

La empresa Cla Sienz, ubicada en la Zona Franca de Colonia, confirmó el pasado lunes 29 el cierre de sus actividades y su presentación ante la justicia para un concurso de acreedores, una medida que afecta a más de 80 trabajadores.

La implementación formal del proceso se concretará tras la feria judicial, en los primeros días de febrero. La empresa había comunicado oficialmente que no dispone de los fondos necesarios para cubrir los haberes correspondientes a los trabajadores.

Respecto a la situación financiera de los empleados, Dárdano había dicho a Caras y Caretas el pasado lunes que el pago de los despidos está supeditado a mecanismos externos. "No hay los recursos necesarios para hacerse cargo de los créditos laborales. Por tanto, casi que se depende 100% de lo que salga del Fondo de Insolvencia Patronal", afirmó Dárdano, agregando que, bajo este esquema, los trabajadores podrían "esperar como un año para poder cobrar".

Dárdano calificó la coyuntura como "una situación muy complicada" que representa "un impacto social muy importante nuevamente en Colonia".