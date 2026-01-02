Tenfield tiene 10 días para igualar oferta por producción audiovisual tras el grave error de la AUF

El error en el que cayó el presidente de la AUF fue que "una de las ofertas se tomó como IVA incluido y la otra sin IVA. Asimismo, tras el estudio de los asesores en la materia, se concluye que no puede tenerse certeza al régimen tributario aplicable a la oferta preadjudicada", lo que derivó en que sea otra la preadjudicada.

Asimismo, la AUF debió comunicar nuevamente a la empresa Tenfield (que ya había igualado la oferta de La Corte) ya que mantiene hasta ahora el derecho de la igualación de la oferta mayor (siempre y cuando haya ofertado por ese producto).

A partir del error cometido por la AUF, el monto a igualar por Tenfield va a ser por un monto anual menor al estipulado en primera instancia USD 4.944.000.

La empresa que explotó los derechos del fútbol uruguayo desde 1999 hasta fines de 2025 contará con 10 días (a partir del 1° de enero) para poder igualar la nueva oferta preadjudicada al Consorcio Directv / Torneos de USD 4.035.000.