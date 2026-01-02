Hacete socio para acceder a este contenido

Tenfield tiene 10 días para igualar oferta por producción audiovisual tras el grave error de la AUF

El Economista Ignacio Alonso había anunciado que el bloque fue adjudicado a La Corte, pero la AUF tuvo que reconocer su error y explicó por qué finalmente la preadjudicación fue para el Consorcio Directv / Torneos, dándole a Tenfield una nueva oportunidad para igualar.

AUF reconoció error y Tenfield deberá igualar nueva oferta preadjudicada.

AUF reconoció error y Tenfield deberá igualar nueva oferta preadjudicada.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Lejos de terminar larga polémica por la licitación de los Derechos de TV del fútbol uruguayo, con el anuncio oficial en el que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer -el pasado 31 de diciembre- cuáles fueron las empresas adjudicadas en cada bloque y lote, la AUF debió admitir un error en relación al Bloque 2: Producción Audiovisual.

En un principio, el Economista Ignacio Alonso había afirmado que dicho bloque había sido adjudicado a La Corte, pero en el último comunicado, la AUF tuvo que explicar que finalmente la preadjudicación fue para el Consorcio Directv / Torneos.

El error de la AUF

Esto debido a que "según lo informado por la Consultora EY encargada de la gestión y control del proceso, se constató un error en la comparación de las dos mejores ofertas".

El error en el que cayó el presidente de la AUF fue que "una de las ofertas se tomó como IVA incluido y la otra sin IVA. Asimismo, tras el estudio de los asesores en la materia, se concluye que no puede tenerse certeza al régimen tributario aplicable a la oferta preadjudicada", lo que derivó en que sea otra la preadjudicada.

Asimismo, la AUF debió comunicar nuevamente a la empresa Tenfield (que ya había igualado la oferta de La Corte) ya que mantiene hasta ahora el derecho de la igualación de la oferta mayor (siempre y cuando haya ofertado por ese producto).

A partir del error cometido por la AUF, el monto a igualar por Tenfield va a ser por un monto anual menor al estipulado en primera instancia USD 4.944.000.

La empresa que explotó los derechos del fútbol uruguayo desde 1999 hasta fines de 2025 contará con 10 días (a partir del 1° de enero) para poder igualar la nueva oferta preadjudicada al Consorcio Directv / Torneos de USD 4.035.000.

