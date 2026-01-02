Lejos de terminar larga polémica por la licitación de los Derechos de TV del fútbol uruguayo, con el anuncio oficial en el que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer -el pasado 31 de diciembre- cuáles fueron las empresas adjudicadas en cada bloque y lote, la AUF debió admitir un error en relación al Bloque 2: Producción Audiovisual.
Tenfield tiene 10 días para igualar oferta por producción audiovisual tras el grave error de la AUF
El Economista Ignacio Alonso había anunciado que el bloque fue adjudicado a La Corte, pero la AUF tuvo que reconocer su error y explicó por qué finalmente la preadjudicación fue para el Consorcio Directv / Torneos, dándole a Tenfield una nueva oportunidad para igualar.