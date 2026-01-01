Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

fuera del aire

Cayeron las señales de VTV, VTV Plus y GolTV; hay incertidumbre entre los trabajadores

Este jueves 1 de enero salieron del aire las señales de VTV y hay incertidumbre entre los trabajadores por su futuro laboral y por las transmisiones deportivas.

Aviso a la población.

Aviso a la población.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El año no empezó bien para los trabajadores de los medios de comunicación: este jueves 1 de enero de 2026 cayeron las señales de VTV, VTV Plus y Gol TV. Un aviso de la empresa indica que próximamente se informará sobre dónde se podrán ver. Mientras tanto, hay incertidumbre entre las decenas de funcionarios de los canales referidos.

“Las señales de VTV, VTV Plus y GolTV se encuentran fuera de la grilla, en el marco de la revisión de sus derechos de programación”, indica un aviso que puede verse en donde se veían los canales.

Ante esta situación, Gustavo Gómez, director ejecutivo de Observacom (Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia), reflexionó sobre la situación de los trabajadores. “¿Qué pasará con los periodistas del informativo @vtvnoticiasuy o del magazine? ¿Y los trabajadores de planta no vinculados al fútbol (Tenfield mantiene producción audiovisual del fútbol)? Vienen semanas o meses de incertidumbre”, sentencia.

Gómez, en un comentario en su cuenta de X, señala que el hecho de que la empresa Tenfield, propietaria de las señales, “no igualara derechos del fútbol en el lote del cable tuvo otro impacto. Los contratos con los cables (que vencieron el 31/12) nunca fueron solo por el fútbol: les vendían estas señales en “paquete”. Y ahora no están obligados a incluirlas en sus grillas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gusgomezgermano/status/2006779691252744201&partner=&hide_thread=false

Trabajadores en la incertidumbre

Según trascendió, los funcionarios fueron informados en la noche del 31 del cese de las operaciones. GolTV, por ejemplo, dejó de transmitir para toda América Latina a las 14 de este jueves.

Tampoco está claro qué pasará con otro tipo de programas, como por ejemplo las transmisiones de basquetbol y el Carnaval.

Este caso agrava la situación de los trabajadores de los medios, afectados tanto por el cierre de las transmisiones de la emisora M24, luego de su venta a un grupo argentino, como de los ceses de contratos en el canal municipal TVCiudad.

Dejá tu comentario

Te puede interesar