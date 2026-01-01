Cayeron las señales de VTV, VTV Plus y GolTV; hay incertidumbre entre los trabajadores

Gómez, en un comentario en su cuenta de X, señala que el hecho de que la empresa Tenfield, propietaria de las señales, “no igualara derechos del fútbol en el lote del cable tuvo otro impacto. Los contratos con los cables (que vencieron el 31/12) nunca fueron solo por el fútbol: les vendían estas señales en “paquete”. Y ahora no están obligados a incluirlas en sus grillas”.

MÁS TRABAJADORES DE MEDIOS EN PROBLEMAS



Hoy cayeron las señales de @VTVuruguay, VTV plus y Gol TV en todos los cables del país . A algunos programas les avisaron recién anoche.



¿Qué pasará con los periodistas del informativo @vtvnoticiasuy o del magazine? ¿Y los… pic.twitter.com/22FgwtHT29 — Gustavo Gómez (@gusgomezgermano) January 1, 2026

Trabajadores en la incertidumbre

Según trascendió, los funcionarios fueron informados en la noche del 31 del cese de las operaciones. GolTV, por ejemplo, dejó de transmitir para toda América Latina a las 14 de este jueves.

Tampoco está claro qué pasará con otro tipo de programas, como por ejemplo las transmisiones de basquetbol y el Carnaval.

Este caso agrava la situación de los trabajadores de los medios, afectados tanto por el cierre de las transmisiones de la emisora M24, luego de su venta a un grupo argentino, como de los ceses de contratos en el canal municipal TVCiudad.