Cayeron las señales de VTV, VTV Plus y GolTV; hay incertidumbre entre los trabajadores

El año no empezó bien para los trabajadores de los medios de comunicación: este jueves 1 de enero de 2026 cayeron las señales de VTV, VTV Plus y Gol TV. Un aviso de la empresa indica que próximamente se informará sobre dónde se podrán ver. Mientras tanto, hay incertidumbre entre las decenas de funcionarios de los canales referidos.
