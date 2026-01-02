Nacional: presentan a Silvera, Barcia y Vera adentro; Pintado y Araújo a un paso

Pero estas no son las únicas caras nuevas que se van presentar mañana en Los Céspedes. Maxi Silvera será otra de las caras nuevas que llega a Nacional y cumplirá su sueño de vestir la camiseta tricolor. Silvera llega con un contrato por 3 años con el club.

Otro que también será presentado en las próximas horas y que mañana estará entrenando es Tomás Verón Lupi, quien también en su cuenta personal de Instagram dedicó un sutil posteo tomando sol acompañado de su pareja y un termo con el escudo de Nacional.

Pintado y Araújo cerca

Se instaló en las últimas horas que hay un "tapado" que podría llegar a Nacional. Algunos pensaban en otro jugador de Peñarol, pero esa posibilidad quedó descartado por el propio Flavio Perchman en su cuenta de X.

El que está a detalles de firmar con Nacional es el lateral derecho Juan de Dios Pintado. Según adelantó Perchman, llegaría a préstamo con opción de compra de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Lo de César Araújo lo veo bastante posible. Lo invité a arrancar mañana con nosotros", dijo Flavio Perchman sobre la posibilidad de que el volante ex Wanderers pueda vestir la camiseta tricolor. También se confirmó la continuidad del nigeriano Christian Ebere, salvo que aparezca una oferta que le sacuda el piso al jugador y a Plaza Colonia.