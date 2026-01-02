Hacete socio para acceder a este contenido

Se arma

Nacional: presentan a Silvera, Barcia y Vera adentro; Pintado y Araújo a un paso

Nacional arranca este sábado la pretemporada en Los Céspedes con varias caras nuevas y otras por llegar.

Maxi Silvera será presentado hoy en Nacional.
Por Gastón García

Este sábado Nacional arranca la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes con caras nuevas. El último día de 2025 el tricolor anunció en su cuenta oficial la llegada de Balstasar Barcia y Agustín Vera.

La comedia del verano por Barcia terminó por amor. Como veníamos diciendo hace días, Barcia estaba entre Nacional y Peñarol en una pulseada mano a mano por el jugador. La ficha era de Independiente de Avellaneda y la primera propuesta fue de Peñarol pero el rojo dijo que era insuficiente. Ahí entra Nacional en escena con una oferta mejor. La operación se cerró en 700.000 dólares por el 100% de la ficha.

Baltasar Barcia hincha fanático de Nacional solo quería jugar en el club de sus amores. Tal es así, que apenas quedo confirmada su contratación, el jugador en su cuenta personal posteo una foto de su hijo con la camiseta de Nacional y la leyenda: "Hijo cumplí nuestro sueño".

Pero estas no son las únicas caras nuevas que se van presentar mañana en Los Céspedes. Maxi Silvera será otra de las caras nuevas que llega a Nacional y cumplirá su sueño de vestir la camiseta tricolor. Silvera llega con un contrato por 3 años con el club.

Otro que también será presentado en las próximas horas y que mañana estará entrenando es Tomás Verón Lupi, quien también en su cuenta personal de Instagram dedicó un sutil posteo tomando sol acompañado de su pareja y un termo con el escudo de Nacional.

Pintado y Araújo cerca

Se instaló en las últimas horas que hay un "tapado" que podría llegar a Nacional. Algunos pensaban en otro jugador de Peñarol, pero esa posibilidad quedó descartado por el propio Flavio Perchman en su cuenta de X.

El que está a detalles de firmar con Nacional es el lateral derecho Juan de Dios Pintado. Según adelantó Perchman, llegaría a préstamo con opción de compra de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Lo de César Araújo lo veo bastante posible. Lo invité a arrancar mañana con nosotros", dijo Flavio Perchman sobre la posibilidad de que el volante ex Wanderers pueda vestir la camiseta tricolor. También se confirmó la continuidad del nigeriano Christian Ebere, salvo que aparezca una oferta que le sacuda el piso al jugador y a Plaza Colonia.

