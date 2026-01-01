AUF oficializó la licitación de los derechos de TV y Tenfield retuvo el streaming y la producción
Tenfield igualó dos ofertas y se quedó con el streaming y la producción audiovisual, mientras que DirecTV transmitirá fútbol uruguayo por TV paga hasta 2029.
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó, con nueve días de retraso respecto a la fecha prevista, las empresas adjudicatarias de la licitación por los derechos comerciales del fútbol uruguayo para el período 2026-2029, un proceso clave para el futuro económico del sistema profesional.
Tal como se había informado a comienzos de diciembre, el consorcio DirecTV–Torneos se quedó con los derechos de transmisión para TV de abonados, tras presentar la oferta más alta del lote 1, por US$ 31.800.000.
Tenfield igualó y se quedó con el streaming
Uno de los puntos centrales del proceso estuvo en el lote 2, correspondiente a los derechos de streaming. La mejor oferta inicial había sido presentada por Team Click Sports Media – Antel, por US$ 17.500.000, pero Tenfield ejerció su derecho a igualar y se quedó con ese paquete.
De esta manera, la empresa de Francisco “Paco” Casal, que posee los derechos de televisión del fútbol uruguayo desde 1999, continuará controlando un área estratégica del negocio audiovisual.
Transmisión internacional y otros derechos
El lote 3, correspondiente a los derechos de transmisión en el exterior, fue adjudicado al consorcio Team Click Sports Media – Antel, que ofertó US$ 3.100.000. En este caso, Tenfield tenía la posibilidad de igualar, pero optó por no hacerlo.
En tanto, la publicidad y el merchandising (lote 4) quedaron en manos de Tenfield, que presentó una oferta de US$ 8.000.000.
El lote 5, vinculado a los derechos de transmisión para casas de apuestas, fue ganado por Mediapro, con una propuesta de US$ 3.000.000, también sin que Tenfield ejerciera su derecho a igualar.
Producción audiovisual y competiciones amateurs
Las competiciones amateurs y la Copa AUF Uruguay (lote 6) fueron adjudicadas a Telecom, con una oferta de US$ 2.200.000.
Si bien el bloque 2 de producción audiovisual había sido inicialmente ganado por La Corte, Tenfield volvió a igualar la oferta de US$ 4.944.000 y se quedó con ese bloque. Además, la empresa de Casal también obtuvo el bloque 3 de producción comercial.
Cuánto dinero recibirán los clubes
El total de ingresos del proceso licitatorio asciende a US$ 67.547.000. De ese monto deberán descontarse US$ 6.149.000 en costos de producción comercial y audiovisual, US$ 2.200.000 destinados a competiciones amateurs y Copa AUF Uruguay, US$ 2.000.000 en infraestructura para los clubes, además de derechos de imagen y otros pagos retenidos por la AUF.
Finalmente, el monto estimado a repartir entre los clubes profesionales será de US$ 51.000.000 para el período 2026-2029.