Solicitudes de exportación en junio alcanzaron US$ 1.266 millones

Las ventas al exterior de celulosa alcanzaron U$S 219 millones y se ubicaron como el segundo producto exportador del mes. Esto implicó un aumento de 50% interanual.

En tanto, la carne bovina se ubicó en tercer lugar, con exportaciones por U$S 169 millones en junio y un crecimiento interanual de 6%. El aumento interanual de 2% en los precios, junto a una disminución del volumen exportado de 5%, totalizó en 25.000 toneladas de exportación de carne bovina.

Los principales destinos de las exportaciones

En cuanto al destino de las importaciones, China ocupó el primer lugar en el ranking de destinos con ventas que totalizaron US$ 536 millones, lo que representó el 42% del total exportado en el mes.

En segundo lugar se encuentra Brasil. Las adquisiciones de productos del país vecino fueron por U$S 178 millones, equivalentes al 14% de las exportaciones totales. El principal producto exportado fue la celulosa con US$ 25 millones.

Completando el podio se encuentra Estados Unidos con US$ 133 millones, lo que representó un aumento del 89% interanual. La carne bovina aumentó sus exportaciones considerablemente, ya que pasaron de US$ 34 millones a US$ 58 millones en junio de este año.

