Oficialismo evanescente: delirios, suspicacias e impunidad

Si bien los tres personajes reseñados ostentan una psicología particular, es importante no subestimar sus elucubraciones.

No se puede soslayar que estamos en una época donde personas como Javier Digamos Milei pueden llegar a la presidencia por el voto popular, donde los discursos desenfrenados de odio tienen eco en las redes sociales y, para colmo, uno de los principales fanáticos y beneficiarios de este tipo de discursos es dueño de la red social más proclive a ambientar posteos delirantes, noticias falsas y operaciones desestabilizadoras de todo tipo. Pero si esto no fuera suficiente para no subestimar a estos referentes del Gobierno derrotado, cabe tener presente que dos de ellos, Bianchi y Javier García, se cuentan entre los senadores más votados de su partido, que ya es decir un montón si consideramos que son el principal partido de oposición al Gobierno del Frente Amplio que asumirá en Marzo.