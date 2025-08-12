En un movimiento clave para las relaciones comerciales internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que extiende por noventa días el plazo para alcanzar un acuerdo arancelario con China. Esta decisión evita un incremento significativo en los gravámenes que podrían haber alcanzado hasta el 145% para los productos chinos y el 125% para los estadounidenses.
distensión
EEUU prorroga 90 días el plazo para un acuerdo con China sobre aranceles
Esta prórroga es vista como un intento de suavizar las tensiones comerciales entre las dos potencias económicas del mundo.