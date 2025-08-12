EEUU prorroga 90 días el plazo para un acuerdo con China sobre aranceles

Trump no solo centra su atención en China, también ha lanzado hace unos días advertencias contra la Unión Europea. Si Bruselas no se compromete a invertir 600.000 millones de dólares en EE. UU., el presidente estadounidense amenaza con aumentar las tarifas vigentes del 15% hasta un 35%. Estas acciones refuerzan su postura de negociación agresiva y proteccionista, en un intento por asegurar el flujo de inversiones hacia su país.

Además, se ha especulado sobre la posibilidad de implementar aranceles del 250% en productos farmacéuticos en un futuro próximo. Este tipo de gravámenes marcarían un cambio radical en la política comercial de EE. UU., afectando a un sector crucial que juega un papel vital en la economía y en la salud pública.

A medida que esta situación avanza, inversores y economistas observan de cerca el desarrollo de las negociaciones. La capacidad del presidente Trump para manejar estas relaciones será determinante para el futuro del comercio global y la estabilidad de los mercados. La prórroga puede brindar el tiempo necesario para encontrar un terreno común, pero la presión continúa aumentando, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.