distensión

EEUU prorroga 90 días el plazo para un acuerdo con China sobre aranceles

Esta prórroga es vista como un intento de suavizar las tensiones comerciales entre las dos potencias económicas del mundo.

En un movimiento clave para las relaciones comerciales internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que extiende por noventa días el plazo para alcanzar un acuerdo arancelario con China. Esta decisión evita un incremento significativo en los gravámenes que podrían haber alcanzado hasta el 145% para los productos chinos y el 125% para los estadounidenses.

Esta prórroga es vista como un intento de suavizar las tensiones comerciales entre las dos potencias económicas del mundo, que han estado en una lucha constante por el dominio comercial. Desde la imposición de tarifas iniciales, los mercados han estado en una montaña rusa de incertidumbre, con analistas que advierten sobre los riesgos de una guerra comercial a gran escala que podría afectar la economía global.

Además, en el contexto de la escalada de tensiones arancelarias, México y Canadá se reunirán. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, recibirá a los ministros de Finanzas y de Asuntos Exteriores canadienses para discutir la reciente subida de tarifas impuestas por Estados Unidos. La colaboración regional se vuelve crucial en un clima de incertidumbre comercial, dado que ambos países buscan salvaguardar sus intereses frente a las políticas agresivas de Washington.

Trump no solo centra su atención en China, también ha lanzado hace unos días advertencias contra la Unión Europea. Si Bruselas no se compromete a invertir 600.000 millones de dólares en EE. UU., el presidente estadounidense amenaza con aumentar las tarifas vigentes del 15% hasta un 35%. Estas acciones refuerzan su postura de negociación agresiva y proteccionista, en un intento por asegurar el flujo de inversiones hacia su país.

Además, se ha especulado sobre la posibilidad de implementar aranceles del 250% en productos farmacéuticos en un futuro próximo. Este tipo de gravámenes marcarían un cambio radical en la política comercial de EE. UU., afectando a un sector crucial que juega un papel vital en la economía y en la salud pública.

A medida que esta situación avanza, inversores y economistas observan de cerca el desarrollo de las negociaciones. La capacidad del presidente Trump para manejar estas relaciones será determinante para el futuro del comercio global y la estabilidad de los mercados. La prórroga puede brindar el tiempo necesario para encontrar un terreno común, pero la presión continúa aumentando, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.

