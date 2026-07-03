Egipto hizo historia y ganó su primer duelo directo para estar en octavos de final

Un hecho histórico vivió Egipto este viernes y es que por primera vez en un Mundial, logró ganar un partido de eliminación directa. Tras igualar 1 a 1 ante Australia en tiempo reglamentario, los africanos fueron más efectivos desde los penales. Gustavo Tejera fue el árbitro del encuentro.
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El comienzo del partido fue muy atractivo. Luego de un remate en el palo en su contra, Egipto iba a abrir el marcador a los 13 minutos. Luego de un tiro libre a su favor, la pelota le quedó a Hafez quien mandó un centro desde la izquierda para que en el segundo palo apareciera Ashour para conectar de cabeza y marcar el primero.
Luego de un primer tiempo parejo, el partido iba a sufrir un nuevo quiebre en el marcador cuando a los diez minutos del complemento, luego de un tiro libre desde la izquierda para Australia, Mohamed Hany en su afán por despejar, terminó metiendo la pelota en su propio arco, igualando el encuentro.
Con este resultado, ambas selecciones se mantuvieron hasta que Gustavo Tejera pitó el final del tiempo reglamentario, forjando el alargue. En los treinta minutos tampoco hubo un ganador, por lo que la definición del partido se conoció desde los penales.
Desde los doce pasos, Egipto convirtió sus cuatro penales y aprovechando que Australia erró dos de ellos (Souttar y Herrington), se metió en los octavos de final de este Mundial.
Por primera vez en su historia, Egipto logró ganar un duelo de eliminación directa, clasificando a los octavos de final en dónde aguarda por el ganador del encuentro entre Argentina y Cabo Verde,
Australia
Patrick Beach (119’ Mathew Ryan); Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Aziz Behich, Aiden O'Neill (90’ Paul Okon-Engstler), Jackson Irvine, Jordan Bos (46’ Kai Trewin); Connor Metcalfe (90’ Awer Mabil), Cristian Volpato (74’ Ajdin Hrustic), Nestory Irankunda (74’ Mohamed Toure).
DT: Tony Popovic.
Egipto
Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez (80’ Mahmoud Trézéguet); Hamdy Fathy (67’ Hossam Abdelmaguid), Marawan Attia (120’ Mahmoud Saber), Mostafa Zico (67’ Haissem Hassan); Emam Ashour, Mohamed Salah, Omar Marmoush (105’ Hamza Abdelkarim).
DT: Hossam Hassan.