Egipto hizo historia y ganó su primer duelo directo para estar en octavos de final

El comienzo del partido fue muy atractivo. Luego de un remate en el palo en su contra, Egipto iba a abrir el marcador a los 13 minutos. Luego de un tiro libre a su favor, la pelota le quedó a Hafez quien mandó un centro desde la izquierda para que en el segundo palo apareciera Ashour para conectar de cabeza y marcar el primero.