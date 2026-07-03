Las banderas rusas ondean en Konstantínovka tras su liberación



El Ministerio de Defensa ruso publicó un video en el que se ve a los militares con banderas en las zonas liberadas de Konstantínovka tras su liberación. Previamente, el presidente Vladímir Putin agradeció a… pic.twitter.com/xvQ2z7xV0J — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 3, 2026

Avance de Rusia

También, el presidente destacó la completa liberación de la República Popular de Lugansk y el avance significativo de las tropas rusas en la República Popular de Donetsk. Asimismo, se anunció la creación planificada de una zona de seguridad en las regiones de Járkov y Sumy.

En su avance las tropas rusas toman bajo control 133 localidades en la zona de operación militar especial en lo que va de 2026, declaró este viernes el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Desde principios de este año, las tropas rusas liberaron 133 localidades y tomaron el control de más de 3.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio en Donbás y Novorossiya", dijo Putin durante una visita al puesto de mando del grupo unificado de tropas.

El mandatario ruso precisó que las Fuerzas Armadas rusas siguen manteniendo con confianza la iniciativa estratégica en la zona de operación militar especial.

Operación especial

Las fuerzas rusas continúan desde febrero de 2022 una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos regiones que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.

Según el liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son parar "el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano", atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, completar el desarme y la desnazificación de Ucrania, entre otros.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos e integran la mayoría de los países de la Unión Europea.

(En base a RT y Sputnik)