Alejandro Sánchez defendió la Rendición: "Protegemos el bolsillo de los trabajadores, jubilados y familias"

Subraya que esa decisión se empieza a visualizar en algunos datos. En este sentido, hizo referencia a que los ingresos de los hogares están en su máximo histórico, el salario real es el más alto en 50 años y las jubilaciones crecen por encima de la inflación sin descontar adelantos.

"Esto no es casualidad. Es la consecuencia de una visión política que sostiene que la economía está al servicio de la gente, y no al revés”, aseguró.

El bolsillo de la gente

Sánchez señaló que, en un mundo atravesado por la incertidumbre comercial, las tensiones geopolíticas y la desaceleración económica, se tomaron decisiones “para que la gente viva mejor”.

"En tiempos de tormenta, lo que define a un gobierno es qué protege. Nosotros protegemos el bolsillo de los trabajadores, los jubilados y las familias. Esa es nuestra convicción y con esa convicción estamos gobernando”, concluyó.

A comienzos de esta semana, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas. En este se establecen cuatro prioridades: atención a la infancia, educación, seguridad pública y la gente en situación de calle.