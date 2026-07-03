El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que el Gobierno nacional tomó la decisión de que la recuperación económica llegue primero a quienes más lo necesitan. En ese sentido, destacó que “lo que define a un Gobierno es qué protege. Nosotros protegemos el bolsillo de los trabajadores, los jubilados y las familias”.
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Alejandro Sánchez defendió la Rendición: "Protegemos el bolsillo de los trabajadores, jubilados y familias"
El proyecto de Rendición de Cuentas contiene cuatro prioridades principales: atención a la infancia, educación, seguridad pública y la gente en situación de calle.