UTE soportó un pico histórico de consumo eléctrico en la noche del jueves

UTE preparada para los picos de los primeros fríos polares del invierno

El Ingeniero Hernán Rodrigo, Gerente de Planificación de la Operación y Estudios del Despacho de Cargas de UTE, dio cuenta del evento: “Es normal que en la primera semana de julio se den los picos de invierno, así que no sería raro que en los próximos días tengamos un nuevo pico de demanda. La demanda la hemos enfrentado con tranquilidad. El sistema eléctrico uruguayo es robusto y, además, tenemos fuertes interconexiones internacionales con Brasil y con Argentina, y ayer se dio que en el mismo momento en que teníamos el pico máximo de consumo, estábamos, a su vez, atendiendo energía en tránsito desde Brasil para asistir a Argentina, con la máxima capacidad de intervención que tenemos, que son 500 megavatios. Entonces, básicamente la demanda fue abastecida con recursos renovables, biomasa, eólica, hidráulica (Salto Grande, que está teniendo un buen momento, con muy buenos aportes), y no fue necesario recurrir a generación térmica”.

"Estamos preparados"

Más allá del momento específico del pico, la demanda este año viene creciendo por encima del crecimiento vegetativo, es decir, del crecimiento proyectado acorde al aumento esperado (cada vez mayor) del uso de la energía eléctrica, el cual se espera entre un 2,8 y 3% y este año viene siendo del 3,7%. Al ser consultado a este respecto, Rodrigo explicó que el funcionamiento de la vida diaria de las personas se basa, cada vez más, en aparatos eléctricos.

Es por ello que la demanda siempre sube y eso es lo que se proyecta, pero, mientras el consumo de la población suele darse de a poco, este año estamos ante un crecimiento mayor frente a otros años más débiles. Aun así, afirmó que el sistema eléctrico está capacitado para esa situación: “estamos preparados para eso, ya lo conocemos y lo esperamos, y no tenemos mayores inconvenientes en relación a esas situaciones”.