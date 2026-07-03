"El cooperativismo demostró ser una herramienta vigente para el desarrollo del país"

Recordó que más de un millón de personas integran el movimiento cooperativo en Uruguay y aseguró que esa presencia convierte a Cudecoop en un actor estratégico para el desarrollo nacional, capaz de dialogar con las instituciones públicas, las organizaciones sociales y los distintos sectores productivos en busca de soluciones para los desafíos del país.

Capacitación para fortalecer

Entre los proyectos que desarrolla la confederación, Canessa destacó el Programa de Capacitación Cooperativa (Procop), una iniciativa que comenzó hace varios años junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y que actualmente también cuenta con la participación del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop).

Explicó que la incorporación de Inacoop fortaleció el alcance del programa al consolidarlo como una política pública destinada específicamente a la formación del sector cooperativo.

A través de Procop, las cooperativas pueden acceder a capacitación adaptada a las necesidades de cada modalidad. El programa contempla acciones para cooperativas de ahorro y crédito, trabajo, consumo, vivienda y agrarias, con cursos diseñados de acuerdo con los requerimientos específicos de cada una de ellas.

El desafío de las políticas públicas

Canessa también se refirió al trabajo de representación institucional que realiza la confederación ante el sistema político. Explicó que, además de la actividad gremial, Cudecoop mantiene un diálogo permanente con las autoridades nacionales para promover cambios normativos que favorezcan el desarrollo del sector.

Entre los temas planteados mencionó la necesidad de revisar algunos aspectos del régimen tributario y de la Ley de Inversiones, que, según indicó, no contempla de igual forma las particularidades de todas las modalidades cooperativas.

En ese sentido, sostuvo que el cooperativismo genera un retorno social que debe ser considerado al momento de definir la política fiscal. Recordó que durante la pandemia las cooperativas mantuvieron su actividad y conservaron sus empresas, lo que, a su entender, demostró la solidez del modelo y su aporte al conjunto de la sociedad.

"Nosotros vamos primero por las personas y después por el resultado económico", afirmó. En esa línea, señaló que el objetivo del cooperativismo es garantizar condiciones que permitan el desarrollo de quienes integran las cooperativas, cumpliendo con sus obligaciones, pero evitando que las cargas económicas limiten su crecimiento.

Para Canessa, el lema elegido este año para el Día Internacional del Cooperativismo resume esa visión. Consideró que la paz no solo implica la ausencia de conflictos, sino también la generación de oportunidades, el fortalecimiento de la confianza, el diálogo y la participación de las personas en la construcción de un futuro compartido.

Con esa premisa, Cudecoop conmemorará una nueva edición de la jornada internacional reivindicando al cooperativismo como una herramienta de transformación social y de desarrollo económico, con la convicción de que la cooperación continúa siendo un camino vigente para construir un Uruguay más integrado, solidario y sostenible.

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Incubadora para nuevos emprendimientos

Otro de los instrumentos que resaltó fue la Incubadora de Cooperativas, que este año cumple una década de funcionamiento.

Según explicó, esta herramienta acompaña a grupos de personas, especialmente jóvenes, que buscan desarrollar proyectos empresariales bajo el modelo cooperativo. La incubadora brinda asesoramiento técnico, capacitación y apoyo económico para que las iniciativas puedan transformarse en cooperativas viables.

También destacó el Sistema de Comercialización Cooperativa (Sicop), creado originalmente por las cooperativas de consumo y posteriormente incorporado a la órbita de Inacoop para ampliar las herramientas de apoyo a la comercialización.

A su juicio, uno de los principales objetivos de la confederación ha sido integrar las distintas iniciativas en un mismo proceso. La capacitación, la incubación de nuevos emprendimientos y la comercialización forman parte de un encadenamiento pensado para fortalecer a las cooperativas desde su nacimiento hasta su consolidación en el mercado.