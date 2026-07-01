La buena noticia sobre el futuro de Maxi Gómez en Nacional y las posibles altas para Bava

Luego de ese partido hubo otro en el cual jugaron los suplentes. En ese encuentro también 60 minutos, Nacional venció 1 a 0 a Juventud con gol de Maxi Silvera.

El equipo formó con Tiago Deanes; Nicolás Rodríguez, Paolo Calione, Tomás Viera y Román Clematte; Lucas Rodríguez, Baltasar Barcia, Nicolás Lodeiro; Pavel Núñez, Maxi Silvera y Juan Cruz de los Santos.

Aun faltan 10 días para el inicio de la segunda parte del año, es probable que llegue algún jugador más para Jorge Bava, pese a que el presidente tricolor Ricardo Vairo en conferencia de prensa dijo totalmente lo contrario.

Sin embargo, el presidente le dio una buena noticia al hincha tricolor. "Llegamos a un acuerdo con Maxi Gómez y él quiere quedarse en Nacional. Lo único que falta es terminar la redacción del contrato y la firma del mismo. La duración es por dos años más".

Ahora, las altas dependen de las bajas

"Jorge (Bava) tiene cinco jugadores por puesto. Pero nosotros partimos de la base de que, si bien tuvimos un primer semestre muy malo, nada esperable por ninguno de nosotros, creemos que tenemos un plantel de jugadores muy importantes, con muchísima capacidad, y lo que necesitábamos eran refuerzos. Los ingresos van a depender mucho de las salidas. Lo importante hoy es que se ha hecho una pretemporada donde todo el mundo está muy conforme, la energía y el ambiente es muy bueno, y hemos recuperado a todos los jugadores que estaban lesionados. O sea, las altas van a depender de los puestos que salgan", dijo el presidente Ricardo Vairo.

Sobre la salida de los 7 jugadores, el presidente tricolor fue contundente: "Estamos trabajando en el caso de Carneiro específicamente y no hay ninguna solución todavía. Estamos hablando con Pablo Bentancur, a veces en el acuerdo, a veces en el disenso, pero siempre en buenos términos. Esperemos encontrar una solución para esto en la semana. Los períodos de pases están siendo muy largos y desgastantes, pero estamos confiados en que se va a encontrar una solución que le sirva tanto al club como a los jugadores. La semana pasada estuve con el ‘Diente’, con Gonzalo y con los demás jugadores charlando. Siempre estamos dando la cara y dando las explicaciones que entendemos, en mi caso como presidente, es escuchar, también preguntar, pero aceptar las decisiones que tomó el cuerpo técnico y el área deportiva, que son los responsables de lo que después va a terminar pasando en la cancha".