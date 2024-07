El curioso video de Guillermo Domenech contra "la corrección política"

Senador polémico

Seguidamente afirma: “Con todo este alboroto te pretenden distraer de los verdaderos temas que defiende Cabildo Abierto. La defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso estamos contra el aborto y contra la eutanasia”.

“La defensa de la familia. Nuestra campaña contra la ideología de género, que pretende enfrentar a hombres y mujeres, y sexualizar tempranamente a nuestros jóvenes. La lucha contra el consumo de drogas, que ha destruido a gran parte de nuestra juventud”, concluye.

Hace unos días, consultado en el programa Fácil desviarse (Emisora Del Sol), sobre su opinión acerca de la homosexualidad, el dirigente de Cabildo Abierto, dijo: “Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado, me parece que no”.